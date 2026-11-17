"Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo", bromeó el Sumo Pontífice

El Papa León XIV anunció que perdonó a la persona que le arrojó un rosario que impactó en uno de sus ojos antes de su misa final en Perú. El Sumo Pontífice aseguró que fue simplemente una señal de la profunda fe de esa persona.

León recibió el impacto durante un recorrido en el Papamóvil el lunes entre cerca de 1,5 millones de personas que habían abarrotado una base aérea de Lima para la ceremonia. El Obispo de Roma hizo un gesto y se tocó el ojo, pero siguió como si no hubiera pasado nada.

Durante una conferencia de prensa a bordo del avión, ya camino al Vaticano, el Papa recibió las disculpas de una periodista peruana por el incidente. El pontífice, que vivió en Perú durante dos décadas y tiene ciudadanía peruana, le restó importancia y lo atribuyó simplemente a alguien que intentaba acercarse al papa. Y también bromeó al respecto.

“El cariño de los peruanos, incluida la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno y que dicen que aquí de verdad hay entusiasmo”, comentó.

Y añadió: “Aquí hay profunda fe. Aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor”.

La gente suele lanzar rosarios, peluches, camisetas de fútbol y otros objetos hacia León cuando va en el Papamóvil, y él sorprendió en más de una ocasión con sus reflejos rápidos y su capacidad para atraparlos. Sin embargo, sus guardaespaldas señalan que estos objetos arrojados son algunas de sus mayores preocupaciones de seguridad cuando está en público.