Reforma laboral: la CGT Rosario concentra el jueves en Plaza 25 de Mayo

La renovada central obrera debuta con un llamado a repudiar el proyecto oficial desde las 16 en el centro de la ciudad. Por la mañana habrá una movilización de gremios del transporte y movimientos sociales

16 de diciembre 2025 · 20:56hs
Contra la reforma laboral. Miguel Vivas

Contra la reforma laboral. Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, es el secretario general de la CGT Rosario. 

La renovada Confederación General del Trabajo (CGT) de Rosario debutará en la calle con una concentración contra el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Será está jueves a las 16 en la Plaza 25 de Mayo. “Estarán representados todos los gremios y también las centrales amigas porque todos estamos convencidos de que esta iniciativa va en contra de los trabajadores”, señaló el secretario general de la central obrera, Miguel Vivas.

La concentración se realizará en el marco de una jornada de protesta que se realizará en las principales ciudades del país. En Rosario, habrá una nutrida agenda. Por la mañana, los sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se movilizarán desde la iglesia San Cayetano (a las 10) hasta la Plaza 25 de Mayo (a las 12).

En la previa, dirigentes de ambas organizaciones fueron recibidos el martes en la sede del Arzobispado de Rosario por monseñor Eduardo Martín, arzobispo de la diócesis local, y por el padre Fabián Monte, responsable de la Pastoral Social. Las autoridades religiosas expresaron su acompañamiento y bendición a la movilización.

La CTA Autónoma de Rosario participará de todas las actividades. A las 10.30 concentrará en Av Pellegrini y Bs As y marchará hasta la plaza. Y a las 16 hs participará en el mismo lugar de la concentración convocada por la central obrera.

Huelga aceitera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) anunció que parará por 24 horas el jueves en contra de la reforma laboral. Además apoyó la convocatoria a la marcha que organiza la Confederación General del Trabajo (CGT) con el fin de expresar su rechazo a una de las principales iniciativas del temario de sesiones extraordinarias en el Congreso.

"Cada uno de los 191 artículos del proyecto del gobierno está dedicado a quitarnos derechos, a que no podamos organizarnos y a impedirnos luchar", señalaron desde la federación. En cuanto al alcance de la modernización laboral, indicaron: "Pretende fortalecer la posición de las patronales y debilitar la de quienes trabajamos".

Tras rechazar las quejas de la cámara empresaria (Ciara) por la medida, los aceiteros ratificaron la huelga: "Es una huelga en defensa propia, de la clase trabajadora y de nuestras organizaciones, y si la patronal avanza contra nosotros e intenta tomar represalias contra los trabajadores que ejerzan su legítimo derecho, responderemos con toda la fuerza que nuestra unidad y conciencia de clase nos permiten", dijeron.

El paro afecta la actividad de los puertos agroexportadores del cordón industrial.

