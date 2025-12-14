La polémica reforma laboral de Milei: la Corte marca la cancha y advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Política
La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
La Ciudad
Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
Ovación
Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada
La Ciudad
Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario
Zoom
A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Policiales
Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Ovación
De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Información General
Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
Información General
Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General
La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Política
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional
Información General
Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos
Policiales
Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales
Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Política
Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
LA CIUDAD
Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
La Ciudad
Zafira y Cala, las perras que acompañarán a los chicos internados en el Vilela
LA CIUDAD
La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores