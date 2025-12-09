La Capital | Política | Milei

Con Milei y Villarruel de viaje en Europa, un senador asumió como presidente provisional: quién es

El jefe de Estado viajó a Noruega para participar de la entrega del premio Nobel de la Paz, mientras la vicepresidente realiza una visita oficial a España.

9 de diciembre 2025 · 12:40hs
Bartolomé Abdala asumió este lunes como presidente provisional del Senado

Bartolomé Abdala asumió este lunes como presidente provisional del Senado, ya que tanto Milei como Villaruel están fuera del país

En un escenario político más que particular, un senador libertario asumió como presidente previsional. Se trata del puntano Bartolomé Abdala, el tercero en la línea de sucesión, lo que automáticamente lo deja a cargo del poder Ejecutivo. Esta situación poco habitual se debe a que tanto Javier Milei como Victoria Villarruel están atendiendo compromisos en el exterior.

El presidente Milei viajó este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana opositora María Corina Manchado. Por otro lado, Villaruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España. Más específicamente, la vicepresidente participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de Diputados, donde aprovechó para reclamar por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

De esta manera, sin presidente ni vicepresidente en el país, Bartolomé Abdala, el presidente provisional del senado y tercero en la línea de sucesión, queda al frente del poder Ejecutivo hasta este jueves, día en el que Javier Milei tiene programado su regreso a la Argentina.

“Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica”, escribió el senador libertario por San Luis Bartolomé Abdala en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AbdalaBartolome/status/1998199243732115633&partner=&hide_thread=false

Quién es Bartolome Abdala, el presidente provisional

Bartolomé Abdala es el jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional de la Cámara alta. El puntano tiene un pasado en el PRO y una trayectoria como diputado provincial en San Luis, su provincia de origen.

Además de ser un jugador clave de LLA en la Cámara alta, Abdala reconoció en diferentes oportunidades que una de sus aspiraciones políticas es ser gobernador de San Luis. Incluso, llegó a admitir que la gran mayoría de sus asesores en el Senado están en su provincia, ya que su plan es construir poder y armado político allí.

“Tengo más de 15 asesores, de los cuales 12 o 13 están en San Luis. Son categoría baja, vienen conmigo y se van a ir conmigo. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, expresó Abdala en septiembre del 2024. La declaración del puntano generó polémica en todo el arco político.

>> Leer más: Un senador libertario dejó a la mayoría de sus asesores en su provincia: "Deseo ser gobernador"

En cuanto a su recorrido en la política, antes de unirse a La Libertad Avanza fue referente de Juntos por el Cambio en San Luis. También fue presidente de la Liga provincial de fútbol y fue ministro de Turismo bajo la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Su decisión de pasarse definitivamente al partido simbolizó un “garrochazo” político hacia nuevas aspiraciones, según expresó el senador en 2023.

De profesión, Abdala es contador público. En el campo de la política, una de sus banderas inclaudicables fue la lucha “por las dos vidas” y el pañuelo celeste, en detrimento del aborto legal.

Por otro lado, el senador que quedó a cargo del poder Ejecutivo se expresó en varias oportunidades a favor del indulto a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. “Hubo muchos procesados. Algunos están bien juzgados y otros seguramente no”, dijo el legislador puntano. Y añadió: “La Argentina se debe la otra mirada. Es un tema que no ha cicatrizado”.

>> Leer más: Un senador de La Libertad Avanza propuso el indulto para los genocidas de la dictadura

El viaje de Milei a Noruega

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Pa z. El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según anunciaron fuentes oficiales.

Milei confirmó su presencia en el acto luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Noticias relacionadas
Javier Milei y Karina aprovechan el envión después de las elecciones para sumar volumen en el Congreso e impulsar las reformas. 

Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

El presidente Javier Milei dio su discurso en la presentación de los nuevos aviones de combate.

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, que se llevarán adelante del 10 al 30 de diciembre. 

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

milei presenta los cazas f16, pero por ahora solo los volaran pilotos extranjeros

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Ver comentarios

Las más leídas

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Lo último

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Central le apuntó con firmeza a un delantero uruguayo y ya realizó una oferta concreta

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes

La policía intervino ante la denuncia del altercado y la Municipalidad decidió clausurar las canchas porque los organizadores incumplieron la normativa

Una pelea entre padres destapó un torneo de fútbol infantil sin autorización en Funes
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Rafael Gutiérrez se va de la Corte Suprema de Santa Fe

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego
Policiales

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros
La Ciudad

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

Ovación
Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes
Ovación

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Chiqui Tapia en la mira: la Justicia realizó allanamientos en sedes de la AFA y clubes

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: las fechas de la Fórmula 1 en 2026

Policiales
Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Hallan un cadáver flotando en el río Paraná a la altura de Villa Gobernador Gálvez

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Un arsenal en Fisherton: la policía secuestró más de 500 balas y armas de fuego

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: Es un paciente crítico

Vive en la calle y lo prendieron fuego mientras dormía: "Es un paciente crítico"

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

Un policía fue condenado por matar con un disparo de ametralladora a un joven en un conflicto familiar

La Ciudad
Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue
La Ciudad

Presentaron una canasta navideña a menos de 6 mil pesos: dónde se consigue

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta en el Conicet: alerta por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: La gente está tratando de sobrevivir

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Roberto Falistocco anunció que se retirará de la Corte Suprema de Santa Fe

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía
Policiales

Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo
La Ciudad

Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado
Información general

Descuentos y cuotas: Aerolíneas Argentinas lanza promociones por tiempo limitado

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza
Policiales

Un plomero fue imputado por robar con llaves clonadas en el edificio de la madre de Valeria Mazza

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial
Información General

Miles de golden retriever coparon Palermo en una juntada histórica que rompió un récord mundial

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber
La Ciudad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto
La Región

Pelea en Maciel: un hombre fue apuñalado y el agresor huyó tras dejar tirada su moto

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Robo de empresarios argentinos en Miami: Somos inocentes y pagamos un precio muy alto
Información General

Robo de empresarios argentinos en Miami: "Somos inocentes y pagamos un precio muy alto"

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"