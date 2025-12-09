Con Milei y Villarruel de viaje en Europa, un senador asumió como presidente provisional: quién es

El jefe de Estado viajó a Noruega para participar de la entrega del premio Nobel de la Paz, mientras la vicepresidente realiza una visita oficial a España.

Bartolomé Abdala asumió este lunes como presidente provisional del Senado, ya que tanto Milei como Villaruel están fuera del país

En un escenario político más que particular, un senador libertario asumió como presidente previsional . Se trata del puntano Bartolomé Abdala , el tercero en la línea de sucesión , lo que automáticamente lo deja a cargo del poder Ejecutivo. Esta situación poco habitual se debe a que tanto Javier Milei como Victoria Villarruel están atendiendo compromisos en el exterior.

El presidente Milei viajó este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz a la dirigente venezolana opositora María Corina Manchado. Por otro lado , Villaruel se encuentra fuera del país en una visita oficial a España . Más específicamente, la vicepresidente participó del XII Foro Parlamentario Iberoamericano celebrado en el Congreso de Diputados, donde aprovechó para reclamar por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

De esta manera, sin presidente ni vicepresidente en el país, Bartolomé Abdala, el presidente provisional del senado y tercero en la línea de sucesión , queda al frente del poder Ejecutivo hasta este jueves, día en el que Javier Milei tiene programado su regreso a la Argentina.

“Ante los compromisos internacionales del presidente Javier Milei y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, tengo el honor de estar a cargo del Poder Ejecutivo. Es un orgullo inmenso para mí asumir esta responsabilidad histórica” , escribió el senador libertario por San Luis Bartolomé Abdala en su cuenta de X.

Quién es Bartolome Abdala, el presidente provisional

Bartolomé Abdala es el jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) y presidente provisional de la Cámara alta. El puntano tiene un pasado en el PRO y una trayectoria como diputado provincial en San Luis, su provincia de origen.

Además de ser un jugador clave de LLA en la Cámara alta, Abdala reconoció en diferentes oportunidades que una de sus aspiraciones políticas es ser gobernador de San Luis. Incluso, llegó a admitir que la gran mayoría de sus asesores en el Senado están en su provincia, ya que su plan es construir poder y armado político allí.

“Tengo más de 15 asesores, de los cuales 12 o 13 están en San Luis. Son categoría baja, vienen conmigo y se van a ir conmigo. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener vivo el territorio”, expresó Abdala en septiembre del 2024. La declaración del puntano generó polémica en todo el arco político.

En cuanto a su recorrido en la política, antes de unirse a La Libertad Avanza fue referente de Juntos por el Cambio en San Luis. También fue presidente de la Liga provincial de fútbol y fue ministro de Turismo bajo la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Su decisión de pasarse definitivamente al partido simbolizó un “garrochazo” político hacia nuevas aspiraciones, según expresó el senador en 2023.

De profesión, Abdala es contador público. En el campo de la política, una de sus banderas inclaudicables fue la lucha “por las dos vidas” y el pañuelo celeste, en detrimento del aborto legal.

Por otro lado, el senador que quedó a cargo del poder Ejecutivo se expresó en varias oportunidades a favor del indulto a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. “Hubo muchos procesados. Algunos están bien juzgados y otros seguramente no”, dijo el legislador puntano. Y añadió: “La Argentina se debe la otra mirada. Es un tema que no ha cicatrizado”.

El viaje de Milei a Noruega

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Pa z. El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según anunciaron fuentes oficiales.

Milei confirmó su presencia en el acto luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.