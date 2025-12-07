Milei suma conversos y en Rosario se respira clima de revancha

El libertario aprovecha el veranito político y se arrima a la mayoría. Scaglia y Pullaro juegan fuerte en Buenos Aires. Arranca la era de la autonomía municipal y el nuevo Concejo deja ganadores y heridos

Javier Milei y Karina aprovechan el envión después de las elecciones para sumar volumen en el Congreso e impulsar las reformas.

Como un emperador romano, Javier Milei se sentó en el palco de Diputados a disfrutar una pelea que ya sabía definida . La Libertad Avanza tenía los votos para destronar al peronismo como primera minoría y controlar el pulso de la Cámara . Una postal del veranito político que disfrutan los libertarios a pesar de las luces de alerta en la economía real.

Aprovechando su segunda luna de miel con la sociedad, Javier y Karina lanzaron un operativo de seducción sobre diputados en busca de nuevos horizontes y apuntaron a los eslabones débiles de otros bloques , sobre todo en Unión por la Patria.

En ese camino, Milei captó a legisladores que alguna vez pertenecieron al PRO, la UCR y otras fuerzas del viejo orden. Como una versión en espejo de Néstor Kirchner, el libertario aprovecha su fase hegemónica y pretende que a su derecha sólo esté la pared .

En el bloque de 95 conviven libertarios de la primera hora, bullrichistas y radicales reciclados , peronistas que encuentran en Milei un jefe y personajes del mundo del espectáculo que supieron usufructuar su vínculo personal con el expanelista de televisión.

Todos están bajo la conducción con puño de hierro de Karina, quien advierte que en la nueva etapa no hay lugar para librepensadores. Habrá momentos, sobre todo en la rosca, en que tendrán mayor protagonismo los profesionales de la política. Y habrá oportunidades —como cuando LLA necesite embarrar una discusión— en que se llevarán la atención los amateurs que dan letra al relato del combate a la casta.

Milei Karina Adorni Santilli

En cualquier caso, si Milei tuvo que cooptar diputados es porque no funcionó el plan A: un interbloque con el PRO digitado por LLA. De todos modos, la Casa Rosada sí jugó para que se arme en plena sesión el interbloque con los despojos de Cambiemos y que empató a Provincias Unidas ampliado en la pelea por el tercer lugar.

Más allá de los arrebatos opositores ocasionales de Macri, ese grupo es, en los hechos, un satélite del gobierno. “Cristian Ritondo está a un llamado de la Rosada”, dicen en Santa Fe. En los papeles el bonaerense todavía reporta en el PRO, pero ya se calzó el buzo violeta y huele un mejor porvenir con los Milei que con un Mauricio Macri que en los últimos cuatro años sólo se dedica a sabotear a los suyos.

Milei ya no gobierna desde la anomalía: gobierna desde una mayoría en expansión.

El juego de libertarios, federales y peronistas en el nuevo Congreso

Al gobierno le resulta más barato negociar con dirigentes sin votos y jefes provinciales replegados y con las cuentas en rojo que con Provincias Unidas. Pese a la derrota en octubre, los gobernadores del espacio que tiene a Santa Fe y a Córdoba como motores tienen más volumen político y al menos mostraron la intención de construir una alternativa nacional.

Desde el miércoles Provincias Unidas busca reunir al menos un voto más que el interbloque sin nombre del PRO, la UCR y el MID. En el radar tienen a los salteños y misioneros de Innovación Federal, pero también a diputados amarillos. Al revés que en sus veinte años de historia, el PRO —como socio de una coalición— ofrece más futuro en el interior que en Buenos Aires.

image Gisela Scaglia junto al resto de los integrantes del bloque que preside, Provincias Unidas

Por ahora quedó fuera del bloque el gobernador Gustavo Valdés. El problema es que el correntino es el principal favorito para presidir la UCR. Con lo celosos que son los radicales por su partido, sería al menos extraño que su legislador no integre el bloque oficial. “Nos cayó en el medio, pero todo se va a ir ordenando”, confían en Provincias Unidas.

Con Juan Schiaretti con bajo perfil, Gisela Scaglia tendrá un rol protagónico. En estas semanas Maximiliano Pullaro jugó fuerte y se metió de lleno en la rosca. Aunque se haya enfriado su candidatura presidencial, es el gobernador de mayor kilaje político del radicalismo y un activo defensor del lobby santafesino.

En ese juego, el criado en Hughes se permite sentarse con los popes de la CGT. Con los 800 millones de dólares que esta semana la provincia pudo tomar en Wall Street para hacer obras de infraestructura, Pullaro blindó el programa de inversión pública y dispone de margen para explorar algún tipo de entendimiento con los jerarcas sindicales que quieren frenar, o al menos amortiguar, la reforma laboral.

Pese a su ADN peronista, los capos de la central obrera necesitan ampliar el marco de alianzas porque, tras la derrota del 26O y la fuga de tres catamarqueños, Unión por la Patria perdió capacidad de bloqueo parlamentario.

image Los gobernadores Pullaro, Torres y Sadir se reunieron con la CGT

A partir de ahora, la política entra en su fase más incómoda: la de las concesiones. Justo cuando nadie tiene mayoría y negociación es una mala palabra.

En este panorama, la posibilidad de que se reedite o no una mayoría opositora depende de qué está dispuesto Milei a entregar para cumplir sus objetivos. El presupuesto es un ejemplo: ¿qué podría ceder en recursos para contener a los gobernadores? Lo mismo ocurre con la reforma laboral: ¿controlará a halcones como Federico Sturzenegger y les permitirá a los gremios quedarse con sus fuentes de poder a cambio de que acepten condiciones más flexibles de trabajo para sus afiliados?

Vuelta de página en Rosario

Con la promulgación de la ordenanza que declara la autonomía municipal, Rosario abrió una nueva etapa política.

El timing fue perfecto: justo en el año del tricentenario. El acto que encabezó en el Monumento el intendente Pablo Javkin reforzó el orgullo rosarino, después de años de estigmatización por la violencia sin fin.

El nuevo marco le permite al Ejecutivo local agilizar la gestión. Con todo un camino por transitar, la potencialidad de la autonomía todavía es desconocida. Dependerá de la creatividad y la audacia de la dirigencia local, que tendrá que hacer pedagogía y gestionar expectativas: autonomía no significa independencia ni que Rosario alcance el rango cuasi provincial de la ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1996188150431895909&partner=&hide_thread=false Hoy firmé la promulgación de la Autonomía de Rosario.

Después de más de un siglo de lucha, pasamos a ser una Ciudad Autónoma. El sueño de quienes imaginaron una Rosario libre y moderna hoy es realidad y es para siempre.

Esta firma lleva la memoria de quienes defendieron la… pic.twitter.com/XCVdaKzq15 — Pablo Javkin (@pablojavkin) December 3, 2025

Ahora se despliega un largo recorrido al 2027. Ese año se elegirán los estatuyentes, que debatirán y escribirán la miniconstitución local. En términos de arquitectura institucional y reglas del juego del poder se abre la posibilidad de que Rosario elija todos o una parte de sus concejales por distritos. También sobrevuela siempre la idea de introducir el balotaje, un mecanismo resistido por el PJ y sus aliados porque el antiperonismo es la identidad mayoritaria.

En los próximos dos años, Unidos no tendrá mayoría propia. Una situación que los principales jugadores del oficialismo ya conocen. En los primeros dos años de gobierno de Javkin, todavía bajo el signo del Frente Progresista, María Eugenia Schmuck enhebró un acuerdo de gobernabilidad que iba de La Cámpora al PRO de Roy López Molina, pasando por Ciudad Futura.

Los tiempos cambiaron y hoy la fuerza de Juan Monteverde y Caren Tepp pasó de socia a principal adversaria, en una disputa en la que desde ambos campamentos se acusan de violar el fair play de la política.

image Foto: @NormaLopezSF

La sesión en que Schmuck fue ratificada como presidenta del Concejo mostró a la radical como la arquitecta de acuerdos a varias bandas. Con un oficialismo que está a cuatro bancas del quórum, Schmuck abrió el juego de las comisiones y sumó a la mesa de autoridades a La Libertad Avanza, que tiene como jefa indiscutida a Romina Diez, y acercó posiciones para que surja un interbloque sui generis con los tres concejales del Movimiento Evita: Norma López, Fernanda Gigliani y Leo Caruana.

No es sólo el intento de Unidos de aislar a Ciudad Futura y una vendetta del Evita por lo que ocurrió en los días finales de la rosca para diputados nacionales, cuando Tepp terminó en el lugar que quería Eduardo Toniolli. Es un mensaje de distintas tribus del peronismo a Monteverde: podrá ser la principal carta electoral del panperonismo para 2027, pero el resto no irá automáticamente al pie y deberá contener a todos.

En ese río revuelto reapareció Omar Perotti. El viernes, el rafaelino reunió a su tropa en Rosario, mostró equipos y planteó un peronismo “menos Amba, menos volcado a la izquierda”. Con el kirchnerismo en crisis, la vuelta del escenario de tercios y un piso de conocimiento y votos no desdeñable, el antecesor de Pullaro tiene una oportunidad. De bajo perfil en la Legislatura, pero activo en política, Perotti tiene algo más de un año para madurar la decisión de adónde apunta a volver: al Senado o a la Gobernación.