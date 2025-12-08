El escudo de Pullaro

La Capital | suscriptores | Pullaro

El gobernador blinda a la provincia frente a las reformas económicas que, anticipa Milei, serán severas. La contención social a flote. La guerra fiscal a tiro

Facundo Borrego

8 de diciembre 2025 · 06:05hs
Pullaro se reposiciona ante el escenario nacional.

Maximiliano Pullaro deja atrás el 26 de octubre, aquel amargo acto eleccionario para Provincias Unidas. Después de un mes de repaso interno hasta con algunos desaguisados, como por ejemplo de la por entonces vicegobernadora Gisela Scaglia, quien dudó en asumir como diputada nacional, el jefe de la Casa Gris pone en marcha otra impronta para seguir moldeando a Santa Fe y que no lo haga el presidente Javier Milei con su reformismo, posiblemente feroz.

Tras lograr que Provincias Unidas se acomodara en la Cámara de Diputados con un bloque medianamente digno en cantidad y presidido por su exvicegobernadora, Pullaro empezó a mostrar otra faceta. Se dijo aquí que se recostaría en la gestión provincial, también que en pleno acomodamiento de cara a las reformas que propone la Casa Rosada, Santa Fe muestra voluntad pero libro propio.

Esa nueva faceta implica reseteos sutiles, como ajustar su posicionamiento en debates públicos como el de la reforma laboral. Si bien sostiene desde el día uno que acompañará la modificación del régimen, también tomó nota que los cambios que tocan nervios sensibles en la sociedad santafesina pueden tener duras implicancias.

Pullaro y su escudo

Lo primero que advirtió es que no está a favor de una "reforma laboral de derecha sino una modernización laboral" y que su mirada sobre la reforma "no es la de las grandes industrias". Es decir, pone algo de ideología. La realidad es que se empiezan a conocer detalles de la reforma que espantan hasta a los que entienden que es momento de aggiornar el régimen y nadie quiere quedar pegado a una salvajada.

El gobernador hasta reveló tener algunas "coincidencias" con la posición de la CGT con cuya nueva cúpula se reunió en la semana. No es un dato menor ya que el gobernador muchas veces atacó a parte del sindicalismo.

Según proyectan en el sindicalismo metalúrgico santafesino, las grandes firmas no van a cerrar o las extranjeras irse, pero sí achicarán personal. Hay sobrados ejemplos en el último mes. Las importaciones de productos terminados, como línea blanca, son una amenaza. Los talleres metalúrgicos muy chicos sí van a caer en desgracia. Toda una red agujereada.

pullaro recorrida
Pullaro en los talleres del Nueva Oportunidad junto a las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tejeda, y de Cultura, Susana Rueda.

Por eso Pullaro más que nunca se detiene en el futuro de las pymes, aunque también comenzó a abrir el espectro y a contemplar a los trabajadores en sus discursos. Como se contó semanas atrás, la contención social empezó a ser un punto determinante en este momento de la Argentina, donde los gobernadores tienen que sostener lo que Nación no cubre.

La seguridad y la producción hegemonizan el programa de gobierno provincial pero se vienen momentos de abrir el espectro. Por eso Educación tiene la atención de recursos -hasta se habla de ampliar el Asistencia Perfecta- , lo mismo que Desarrollo Social también. Unos 75 mil millones de pesos para el año solo de Educación para copa de leche y merendero.

Un sendero social por profundizar. Esta semana el gobernador encabezó el cierre anual de los talleres del Programa Provincial “Nueva Oportunidad. Construyendo Comunidad”. Luego estuvo en el corazón del postergado barrio Las Flores, en la renovación del Parque de la Colectora, en el marco del Plan Abre. Dos programas iniciados por el socialismo cuando gobernaba.

También tocó un tema delicado en momentos en que las prestaciones del Estado: las vacunas. Vacunación en escuelas, priorizando los establecimientos con baja cobertura y los barrios vulnerables.

Todo se resume en una frase y también mensaje que envió Pullaro en ese recorrido en Las Flores: "Queremos una mirada donde el Estado cuide a las personas que lo necesitan. Un Estado eficiente, con las cuentas equilibradas, como podemos mostrar acá".

La estrategia

Claramente hay una búsqueda: mostrarse como una provincia fuerte, que no depende de Nación y que contrasta en los puntos mundanos con la Casa Rosada, pero no opositora a las reformas sino negociadora. Para proyectar una imagen de autonomía y solidez, Santa Fe demostró su fortaleza financiera.

El hito fue la colocación del bono SF34 en Wall Street, por un monto de 800 millones de dólares (se autorizó hasta 1.000 millones) para nuevas obras, en una operación que se había atrasado por los vaivenes económicos. El ministro de Economía, Pablo Olivares, dijo desde Nueva York, donde se cerró la operación, que la misma "vuelve a posicionar a la provincia entre los distritos con mayor credibilidad del país".

Un dato: en esta emisión tomaron 260 millones de bancos e inversores locales. Muchos de los cuales Nación contaba para la emisión que tenía previsto hacer. Quizás ahí haya un resquemor y explique por qué Nación no les daba la luz verde.

En el plano provincial, los 800 millones conseguidos descomprime el dilema de la manta corta entre hacer inversión pública a escala y el resto de las erogaciones de otros servicios del Estado y demandas al gobierno local. Va en sintonía con lo explicado antes de las demandas y presiones sociales que no se pueden soslayar.

También se explica en esta lógica que el gobierno presentara su esquema tributario 2026 con deducciones varias de Ingresos Brutos a la cabeza, como para adelantarse a la discusión de una reforma tributaria que vendrá el año que viene y que, con un Milei envalentonado, puede ser compleja.

Blindarse y mostrar guardia alta ante un modelo que pretende el gobierno nacional con su reforma que puede derivar en competencia fuerte entre provincias. “Quieren una balcanización fiscal entre las provincias”, alertó el senador peronista Marcelo Lewandowski en la semana.

Con todo esto, al gobierno nacional le será más complejo condicionar a uno de los gobernadores que necesita para mostrar en una mesa con las "provincias adentro". Se verá hasta dónde puede plantarse Santa Fe.

