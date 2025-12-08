La Capital | Política | Milei

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Según indicaron fuentes oficiales, el presidente partirá rumbo a Escandinavia este lunes por la noche para asistir a la ceremonia que se realizará el miércoles.

8 de diciembre 2025 · 09:15hs
Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega este lunes a la noche. Acompañará a María Codina Machado quien recibirá el Nobel de la Paz

Foto: La Capital / Archivo.

Javier Milei tiene previsto viajar a Noruega este lunes a la noche. Acompañará a María Codina Machado quien recibirá el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar este lunes por la noche a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. El mandatario acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada por su lucha "en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano", según anunciaron fuentes oficiales.

Milei confirmó su presencia en el acto luego de haber recibido una invitación personal por parte de la fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela.

El viaje del presidente será breve, con el regreso programado para el viernes 12. La corta estadía en el país nórdico obedece a la necesidad de atender las sesiones legislativas extraordinarias que comenzarán formalmente en el Congreso a partir del miércoles 10 de diciembre.

Durante las sesiones extraordinarias se debatirán temas clave para el Gobierno, como el Presupuesto 2026 y un importante paquete de reformas que abarcan las áreas laboral, tributaria y previsional.

Por qué le otorgaron el Nobel de la Paz a María Corina Machado

María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre de este año por su "incansable labor" y por su lucha en pro de una "transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en Venezuela.

>> Leer más: El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

La líder de Vente Venezuela ha denunciado que actualmente vive "en la clandestinidad dentro de su país" debido a las constantes amenazas que enfrenta por parte del gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

La ceremonia, que contará con la presencia de Milei y otros mandatarios regionales como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei dio su discurso en la presentación de los nuevos aviones de combate.

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

El Congreso fue convocado a sesiones extraordinarias, que se llevarán adelante del 10 al 30 de diciembre. 

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

milei presenta los cazas f16, pero por ahora solo los volaran pilotos extranjeros

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La jura de los 127 diputados electos en octubre pasado contó con la presencia del presidente Javier Milei y su hermana Karina en el recinto de la Cámara baja nacional.

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Lo último

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que en la provincia llegó a haber un millón de vehículos con dominios provisorios

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Ovación
Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Por Rodolfo Parody
Ovación

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Paulo Ferrari: Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país

Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15