La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

La diputada nacional Gisela Scaglia argumentó que la legislación actual "hace más de 20 años que no genera empleo en blanco"

20 de febrero 2026 · 07:59hs
La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó la reforma laboral.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó la reforma laboral.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó a la medianoche la reforma laboral con un cambio que deberá ratificar el senado para convertirla en ley definitivamente. La exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia aportó uno de los votos a favor y sostuvo que "modernizar las reglas es urgente" en Argentina.

La presidenta del bloque de Provincias Unidas apoyó el proyecto en general y también convalidó en particular la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los temas que pretendían cambiar tras la media sanción del Senado. "Seguir con una legislación que hace más de 20 años no genera empleo en blanco no es opción", concluyó luego de una sesión de diez horas.

La diputada nacional del PRO consideró que el plan de modernización laboral "no es una reforma perfecta, pero es el paso posible para que el corazón productivo de la Argentina vuelva a crecer". Así se anotó entre los 135 representantes que determinaron la aprobación para una revisión final en la Cámara alta.

¿Qué dijo Gisela Scaglia sobre la reforma laboral?

La exvicegobernadora afirmó que la normativa actual debía modificarse cuanto antes para resolver distintos problemas, sobre todo en torno a la informalidad. "No hay trabajo si no hay campo, empresarios, emprendedores y comerciantes que se animen a invertir y asumir riesgos", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2024691928042783155&partner=&hide_thread=false

Después del voto a favor, la legisladora hizo hincapié en la necesidad de mejorar las condiciones de los empleadores. En este sentido, apuntó: "Cuando recorremos la provincia, nos piden con claridad una reforma laboral que dé garantías para crecer, incorporar trabajadores y no vivir con el riesgo permanente de un juicio que los ponga al borde del cierre".

>> Leer más: Reforma laboral: cuáles son los principales puntos y las modificaciones incorporadas

"Las industrias de Santa Fe no tienen nombres de fantasía: llevan el nombre y el apellido de su fundador. Son la vida de generaciones que producen, dan la cara y generan empleo", comentó Scaglia. Así defendió una posición que no fue unánime dentro del bloque a la hora de bajar al recinto.

En el inicio de la jornada, los legisladores del Partido Socialista (PS), el PRO y otras fuerzas de la coalición federal no estaban dispuestas a dar quórum para tratar la reforma en los términos definidos. Sin embargo, una vez que el oficialismo consiguió el apoyo suficiente para iniciar la sesión tras la eliminación del artículo 44 sobre descuentos salariales y licencias por enfermedades.

Provincias Unidas, pero divididas por la reforma laboral

El bloque integrado por representantes de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Jujuy y la provincia de Buenos Aires tenía varios puntos de desacuerdo en torno al proyecto de modernización laboral. Además del FAL, varios miembros se oponían a la la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

A la hora de la votación general, la mayoría de los referentes de Provincias Unidas rechazó la reforma. Sobre un total de 15 diputados presentes, nueve se pronunciaron en contra. En esa lista se anotaron los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón.

Entre los santafesinos, Scaglia fue una de las legisladoras que estuvo a favor del proyecto enviado por el Senado nacional. Lo mismo ocurrió con José Núñez, otro referente del PRO.

Por último, tres miembros cordobeses de Provincias Unidas faltaron a la sesión de este jueves. El nombre de mayor peso en esa nómina fue el del exgobernador Juan Schiaretti.

La ley de reforma laboral deberá volver al Senado tras su aprobación en Cámara de Diputados

Reforma laboral: cómo sigue el proyecto tras la aprobación en Diputados

Germán Martínez fue uno de los más efusivos en la sesión de la reforma laboral

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

Diputados aprobó la reforma laboral 

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Los despidos sin causa habían alcanzado el 20,3%.

Reforma laboral bajo la lupa: cómo funciona el FAL, Fondo de Asistencia Laboral

