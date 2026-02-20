Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

La Montevideana se sumó a la campaña X La Vida con un producto solidario. Incluye un código QR con recomendaciones de salud y lo recaudado financiará la formación de especialistas en oncología

Un gesto cotidiano puede transformarse en un mensaje de vida . Bajo esa premisa, la marca de helados La Montevideana selló una alianza con la campaña X La Vida para lanzar un helado solidario con forma de corazón . La iniciativa busca amplificar la concientización sobre la prevención y la detección temprana del cáncer , transformando un momento de consumo en una oportunidad de aprendizaje.

La propuesta está diseñada para llegar a un público masivo —familias, jóvenes y niños— y utiliza el producto como soporte informativo. En los estudios de LT8 , el gerente de marketing de La Montevideana, Gabriel Kovacevich , presentó la pieza y explicó los fundamentos de la idea.

El helado, bañado en chocolate, replica el símbolo que identifica a la campaña. “No son 75 gramos de helado, son 75 gramos de compromiso, de altruismo y de empatía”, destacó Kovacevich. Según precisó el directivo, el objetivo trasciende lo comercial: se busca multiplicar un mensaje de cuidado a través de un objeto reconocible y empático.

El proceso de desarrollo industrial respetó la identidad visual de X La Vida. El packaging incorpora un código QR que redirige a contenidos con recomendaciones sobre hábitos saludables, chequeos médicos y pautas de prevención.

Para Kovacevich, el impacto se produce en el momento del consumo. “Ese simple gesto de abrir el envoltorio genera curiosidad y abre una conversación. Y ahí empieza la concientización”, señaló el gerente, quien remarcó el orgullo de la institución por participar en una acción con impacto social real.

Prevenir y celebrar la vida

Meli Biman, creadora e impulsora de la campaña, participó de la presentación vía Zoom desde Buenos Aires. “Nosotros no hablamos de luchar contra el cáncer, hablamos de cuidarnos, de prevenir y de disfrutar la vida”, explicó la referente, quien transformó su propia experiencia con la enfermedad hace dos décadas en una misión colectiva.

Biman puso el foco en la importancia de los hábitos saludables y los controles periódicos. Alimentarse de forma equilibrada, realizar actividad física, hidratarse, protegerse del sol y cumplir con los chequeos médicos según la edad son herramientas concretas que pueden marcar la diferencia en el diagnóstico.

Un puente hacia las familias

El helado solidario fue concebido como un nexo generacional. Mientras los niños disfrutan del producto, los adultos acceden a la información preventiva a través del soporte digital incluido. “Los nenes disfrutan el helado, pero los papás somos los que elegimos, los que leemos y los que nos informamos”, sostuvo Biman.

La red de distribución de La Montevideana permitirá que el producto esté disponible en todo el país, reforzando el carácter nacional de la iniciativa.

Además de la visibilización, el proyecto tiene un fin concreto: el destino de los fondos. Lo recaudado por las ventas del helado, al igual que lo obtenido con las remeras de la campaña, se destinará a la formación de médicos especialistas en oncología.

De esta manera, la iniciativa busca fortalecer la capacitación profesional y la investigación científica. En ese cruce entre la comunicación y la formación médica, el corazón rojo de La Montevideana se convierte en un símbolo de prevención que invita a recordar que las decisiones cotidianas salvan vidas.