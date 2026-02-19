La Capital | Policiales | Ceres

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Contactó a una niña a través de redes sociales, le dijo que él tenía 16 años y comenzó a pedirle fotos íntimas. También la amenazó a través de WhatsApp

19 de febrero 2026 · 20:58hs
El sospechoso fue imputado en una audiencia realizada en los Tribunales Provinciales de San Cristóbal. 

Un hombre de 28 años que reside en la provincia de Córdoba quedó en prisión preventiva por tres meses imputado de grooming y de amenazas coactivas contra una niña de la ciudad de Ceres a la que había contactado a través de las redes sociales TikTok y WhatsApp.

La medida fue ordenada por el juez Javier Bottero en una audiencia realizada de manera remota en los tribunales de la ciudad de San Cristóbal.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo de la investigación, Emiliano Odriozola, solicitó la medida para el acusado identificado por sus iniciales GEA. Según la acusación, entre los días 19 y 31 de octubre del año pasado, el sospechoso “se contactó a través de las redes sociales TikTok y WhatsApp con una niña que transita los últimos años de la escuela primaria”.

“El imputado —añadió Odriozola— mantuvo comunicaciones privadas de índole sexual con la víctima y en tal sentido desplegó una conducta progresiva tendiente a generar un vínculo de confianza y cercanía con la niña, a quien luego le solicitó imágenes íntimas de ella”.

El funcionario del MPA agregó que GEA “actuó con pleno conocimiento y voluntad, siempre supo que la niña es menor de edad y le mintió diciéndole que él tenía 16 años”.

La acusación también expuso amenazas que el acusado le realizó a la víctima a través de WhatsApp. “El 31 de octubre del año pasado el imputado le envió mensajes intimidatorios a la niña en los que le manifestaba que si no le enviaba más fotos, haría públicas las que ya tenía de ella”. En tal sentido, concluyó que “también le exigió que le brinde datos personales y contactos de sus amigas para contactarlas con el mismo objetivo”.

Una eventual condena efectiva

El fiscal pidió la prisión preventiva de GEA ya que, según la evidencia presentada, “el juez consideró acreditada la autoría y materialidad del ilícito con el grado de probabilidad requerido para esta etapa” procesal. “El juez también sostuvo que, en caso de que se imponga una eventual condena, podría ser de ejecución efectiva en virtud de las características de los hechos ilícitos investigados”, lo cual “impacta de manera directa en los riesgos procesales, en particular el entorpecimiento probatorio”.

Odriozola remarcó que era necesario la prisión preventiva del acusado para “cautelar las diligencias que faltan realizar”, como la entrevista a la niña en Cámara Gesell y las declaraciones de los testigos”.

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral