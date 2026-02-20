Reforma laboral: cómo sigue el proyecto tras la aprobación en Diputados

La iniciativa fue aprobada con Cámara de Diputados con cambios y ahora volverá al Senado, antes de su sanción definitiva

Este miércoles por la noche, la Cámara de Diputados trató el proyecto de reforma laboral . Tras una extensa y tensa jornada de debate , el oficialismo logró aprobar la iniciativa en general por 135 votos a favor y 115 en contra, con una modificación puntual: se eliminó el artículo 44, que establecía una rebaja salarial para los trabajadores que sufrieran un accidente o enfermedad fuera del ámbito laboral.

En la votación en particular, el Gobierno consiguió avalar todos los capítulos sin más cambios, lo que representó un respaldo clave para sostener el núcleo del texto impulsado por el Ejecutivo. Para alcanzar ese resultado, el oficialismo logró ordenar a su bloque de La Libertad Avanza y articular una coalición heterogénea con apoyos fundamentales del PRO, la mayor parte de la UCR y distintos bloques provinciales alineados con gobernadores.

>> Leer más: El oficialismo logró la aprobación de la reforma laboral tras una tensa sesión en Diputados

Cómo sigue el proyecto de reforma laboral

Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el gobierno consiguió la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Sin embargo, como durante el tratamiento se modificó el texto que previamente había sido avalado por el Senado, la iniciativa debe volver ahora a la Cámara alta para que se expida sobre la nueva redacción.

El próximo paso será el análisis en comisión: este viernes está previsto un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde comenzará a debatirse el texto que llegó desde Diputados.

En este sentido, para convertirse en ley, el proyecto necesita ser nuevamente aprobado por el Senado con las modificaciones introducidas en Diputados. Cabe remarcar que se eliminó el artículo 44, que contemplaba una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

Los senadores podrán aceptar los cambios y aprobar el nuevo texto o bien insistir con la versión original que habían votado anteriormente. Ell Gobierno prevé volver a votar la iniciativa el viernes 27 de febrero. Recién cuando ambas cámaras acuerden una redacción definitiva, la norma quedará en condiciones de ser promulgada por Poder Ejecutivo. Tras su publicación en el Boletín Oficial, la reforma comenzará a regir conforme a los plazos establecidos en la propia ley.

>> Leer más: Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados por Santa Fe

Los 19 legisladores santafesinos estuvieron presentes para votar. En general, los libertarios voatron a favor: Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Rocío Bonacci, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni, y Valentina Ravera.

Todos los representantes de Unión por la patria votaron negativamente: Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez y Caren Tepp. También lo hicieron de manera negativa los dos socialistas integrantes del bloque Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías.

El resto de ese bloque votó a favor un sector de ese bloque incluida la jefa del espacio, la exvicegobernadora Gisela Scaglia, y José Núñez también del Pro, pese a que previamente todo el bloque no había dado quorum. También convalidaron en particular la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los temas más polémicos.

"Seguir con una legislación que hace más de 20 años no genera empleo en blanco no es opción", concluyó luego de una sesión de diez horas.

La diputada nacional del PRO consideró que el plan de modernización laboral "no es una reforma perfecta, pero es el paso posible para que el corazón productivo de la Argentina vuelva a crecer". Así se anotó entre los 135 representantes que determinaron la aprobación para una revisión final en la Cámara alta.