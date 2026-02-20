La Capital | La Ciudad | financiamiento universitario

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

El rector de la UNL, Enrique Mammarella, sostuvo que la propuesta del gobierno "ni siquiera resuelve problemas salariales y de becas"

20 de febrero 2026 · 17:40hs
El titular de la UNL pidió que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

El proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario a pocos meses de su aprobación no sólo generó rechazo de parte los gremios educativos. Desde una de las principales instituciones públicas de Santa Fe advirtieron este viernes que la nueva propuesta de actualización "claramente es insuficiente" y piden que se cumpla la normativa vigente.

El rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, quedó disconforme luego de analizar las reformas que impulsa el oficialismo en el Congreso para mejorar el presupuesto del sistema de nivel superior. "Creo que había otras formas en las que se podía llegar a trabajar con las necesidades que tiene el gobierno", respondió ante la consulta de LT8 sobre el tema.

El docente e investigador santafesino concluyó que la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) consiste en un aumento de recursos que no basta para garantizar el funcionamiento normal de las facultades y otros establecimientos. Además, aseguró que la actualización "ni siquiera resuelve problemas salariales y de becas", un punto fundamental en la discusión.

¿Qué pasó con la ley de financiamiento universitario?

El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario el año pasado, pero el Congreso rechazó la decisión. Ante este cambio, el jefe del Estado argentino firmó el decreto de promulgación a principios de octubre, pero la aplicación quedó en suspenso por el tratamiento del proyecto del presupuesto 2026 con el fin de garantizar los fondos para su ejecución.

Según explicó Mammarella, la modificación que quiere hacer el oficialismo "significa reducir lo que correspondería" a la aplicación de la normativa sancionada para pagar la diferencia con respecto a la inflación. En términos salariales "da por perdido todo lo de 2024 y reconoce una parte de la pérdida de 2025, que ofrece recuperarla en tres partes".

El proyecto del gobierno define una serie de aumentos de haberes en marzo, julio y septiembre. Para cada período se establece un incremento de 4,1 por ciento, un ajuste que también se aplicaría en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"Obviamente, no es lo que nosotros esperamos. Queremos la implementación de la ley aprobada", reclamó el rector de la UNL en disconformidad con la propuesta. Al margen del atraso salarial, apuntó que el método de ajuste tampoco reconoce los gastos de funcionamiento como debería.

Enrique Mammarella rechazó el proyecto del gobierno

El docente santafesino reconoció que aplicar la ley aprobada por el Congreso no es sencillo. En este sentido, comentó: "Uno puede entender que la puesta en vigencia completa signifique un esfuerzo financiero importante que se podría discutir y analizar". Sin embargo, dijo que eso no implica "para nada dar por perdido" lo que se desvalorizó por la inflación.

Mammarella entiende que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados de la Nación establece "una base muy inferior" para recomponer salarios y actualizar los fondos estatales. "Nos deja muy atrás a las universidades para seguir funcionando", sintetizó.

El titular de la UNL remarcó que el gobierno no cumplirá con la ley en los términos aprobados el año pasado. En cuanto a este tema, agregó: "Además, propone que la actualización no sea acorde con la inflación sino a partir de que se alcance la meta inflacionaria del presupuesto, cosa que no debería ser". A continuación estimó que el desfasaje con respecto de la proyección anual del 14,6 por ciento se producirá después de abril.

A nivel local, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) abrió la consulta a sus integrantes para definir un plan de lucha salarial que puede llegar al punto de un paro indeterminado a partir del mes que viene. Otra moción consiste en una semana sin clases desde marzo, tres semanas en mayo y un cese de actividades sin plazo.

