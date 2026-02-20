Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura La Lepra rescató un empate ante Riestra, pero necesita con urgencia llevarse un triunfo ante el Taladro. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 20 de febrero 2026 · 10:29hs

Newell's visita a Banfield en el estadio Florencio Sola por la 6ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Taladro y la Lepra de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Banfield vs. Newell's El partido correspondiente a la fecha Interzonal entre Banfield y Newell's será este sábado 21 de febrero, desde las 19.15, en el estadio Florencio Sola con el arbitraje principal de Facundo Tello como árbitro, mientras que Salomé Di Iorio estará en el VAR.

Dónde ver Banfield vs. Newell's La transmisión del encuentro entre el Taladro y la Lepra será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Mosquera Newells Banfield El último enfrentamiento entre Banfield y Newell's fue derrota 2-1 de la Lepra en el Coloso. Leonardo Vincenti / La Capital >> Leer más: En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Posibles formaciones de Banfield y Newell's Banfield: El entrenador Pedro Troglio no dio indicios del once titular del Taladro. Newell's: La dupla técnica de Favio Orsi y Sergio Gómez no dio indicios del once titular de la Lepra. Embed