Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

El explosivo estaba en un paquete que llegó como encomienda hace tres meses y estaba en el piso 11. Cuatro gendarmes resultaron heridos

Cuatro agentes de la Gendarmería Nacional (GNA) sufrieron heridas por la explosión de un paquete bomba que llegó al instituto universitario de esa fuerza de seguridad, ubicado en el bajo porteño, y debieron ser trasladados y atendidos, mientras que un cuarto agente debió ser socorrido.

El artefacto detonó en el edificio del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional, de Paseo Colón y México. Según confirmaron fuentes de la fuerza, el paquete que explotó había sido recibido hace tres meses en las dependencias del edificio, aunque habría sido almacenado en un depósito de las instalaciones. Eran tres paquetes sospechosos en total, los cuales detonaron en el piso once del edificio.

La ministra de seguridad Alejandra Monteoliva se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del Same, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa. Personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

Alerta

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13.24, momento en que dieron asistencia el Same y los primeros efectivos. Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti, que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

A la par, el edificio fue evacuado en su totalidad para resguardo de los presentes y de las inmediaciones. En el lugar trabajan oficiales de Policía Federal (PFA), Policía de la Ciudad y de GNA, así como personal del SAME. La unidad antibombas de la Policía de la Ciudad analizará los dos otros paquetes que llegaron.∏