José Núñez integrará la bancada de Provincias Unidas en Diputados de la Nación

Desde el 10 de diciembre se sumará al bloque que liderará Scaglia. La vicegobernadora presentó su renuncia y este miércoles jura en la Cámara baja

2 de diciembre 2025 · 12:17hs
Maximiliano Pullaro junto a Jorge Nuñez

Maximiliano Pullaro junto a Jorge Nuñez, diputado del PRO que se suma al bloque de Provincias Unidas

Al reciente pase de los diputados nacionales por Santa Fe Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni del bloque PRO al de La Libertad Avanza (LLA), se sumó la incorporación de José Nuñez (también del partido amarillo) a la futura bancada de Provincias Unidas.

Núñez integrará el espacio que liderará la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia (jefa del PRO de Santa Fe), junto los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón. “No dejaremos de ser PRO, nos vamos a alinear a la liga del interior representando a las provincias y vamos a acompañar a Scaglia”, dijo Núñez sobre su decisión.

Sobre su futuro rol en la Cámara baja, añadió: “Vamos a acompañar todas las iniciativas del gobierno nacional que sean buenas para la Argentina”.

Teniendo en cuenta el fin de los mandatos de Luciano Laspina y Germana Figueroa Casa, no quedan referencias santafesinas del PRO en el bloque a cargo de Cristian Ritondo en Diputados.

El futuro de Scaglia

Respecto de Scaglia, ya ingresó a la Legislatura santafesina la renuncia (la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la provincia) de la vicegobernadora, que este miércoles asumirá como diputada nacional.

La Asamblea Legislativa aceptará la dimisión de Scaglia el 11 de diciembre próximo. Este lunes, la vice se despidió en el marco de la reunión del gabinete provincial.

