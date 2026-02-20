Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones en Santa Fe

El Golden Retriever se especializó en búsqueda de sangre y restos humanos y trabajó incansablemente junto a su entrenador. Se había jubilado en 2024

El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe despidió este viernes a uno de sus integrantes más queridos. Bai Shi, el perro Golden Retriever que durante años fue parte del equipo de investigación criminal del MPA, murió tras una vida dedicada al trabajo en el rastreo de evidencias que fueron clave para resolver más de 30 de casos.

Bai Shi fue adiestrado desde los dos meses de vida por Fernando Garrido, su cuidador y entrenador, quien lo acompañó durante toda su carrera. La dupla se especializó en búsqueda de sangre y restos humanos, una tarea que requiere un nivel de adiestramiento y una concentración que pocos animales alcanzan y que en el caso de Bai Shi se tradujo en resultados concretos en investigaciones de alto impacto.

Su olfato y su pericia participaron en decenas de procedimientos que dejaron huella en la historia judicial santafesina. Cada despliegue implicaba horas de trabajo en condiciones muchas veces adversas, y la precisión de Bai Shi fue reconocida dentro del organismo como un activo invaluable para las investigaciones.

En noviembre de 2024, tras años de servicio ininterrumpido, Bai Shi se retiró. Su jubilación fue celebrada por quienes lo conocieron como el reconocimiento merecido a una trayectoria ejemplar.

A los 12 años le detectaron un tumor en el pulmón. Tras estar convaleciente durante dos semanas, finalmente falleció. Su partida dejó un vacío en el MPA y en todos los que trabajaron a su lado.

La despedida del MPA

El organismo lo despidió con un sentido homenaje.