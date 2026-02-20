La Capital | La Ciudad | colectivo

Desde el lunes el boleto de colectivo en Rosario aumenta por debajo de la inflación acumulada: costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelada desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la de la ciudad de Córdoba

20 de febrero 2026 · 16:46hs
Luego de seis meses estancada

Luego de seis meses estancada, se actualiza la tarifa de colectivo

La Municipalidad de Rosario dispuso que a partir del lunes 23 de febrero se actualizará la tarifa de transporte urbano de pasajeros a $1.720, es decir, un 8,8%. La última modificación del precio del boleto de colectivo había sido en agosto de 2025.

A través de la Secretaría de Movilidad, el municipio ajustó el valor del pasaje del transporte urbano de pasajeros por debajo de la inflación acumulada, que fue de 15,4%, sin tener en cuenta el dato de febrero que se publica a mediados de marzo.

Desde el lunes, el boleto de colectivo en Rosario se unificará con el valor de la ciudad de Córdoba. “Sin aportes nacionales y ante el incremento de los valores de los insumos, principalmente el combustible y neumáticos, el transporte público en todo el interior del país es sostenido por los gobiernos locales y provinciales”, señalaron desde el Palacio de los Leones.

Por otro lado, la Secretaría de Movilidad destacó que la suba del boleto se da en el marco de una renovación de la flota, con 150 unidades 0km (130 en 2025 y 20 en enero de 2026).

>> Leer más: Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Según el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, emitido en diciembre de 2025, el estudio de costos arrojó un valor de $1.898,43. A raíz del desfasaje que existía superior al 20%, el municipio utilizó las facultades extraordinarias que le cedió el Concejo de Rosario para modificar el precio del boleto.

Además, esta actualización del pasaje del transporte en Rosario impacta también en los servicios de Mi Bici Tu Bici.

Boleto de colectivo en Rosario

El gobierno municipal tiene la potestad de incrementar el boleto de colectivo seis veces al año, todas ellas en los meses pares. Desde agosto de 2025 había evitado retocar el precio del pasaje en octubre y diciembre, sin embargo, para febrero lo dispuso.

Así, la tarifa básica pasó a $1.720, en tanto la tarifa social SUBE creció a $774. Además, existen los beneficios de uso frecuente para los usuarios sin tarifa social: del pasaje 30 al 79 sale $1.376 y del 80 en adelante $1.290.

Por otro lado, la tarifa estudiantil (subsidio otorgado por el municipio) se situará en $860. Cabe recordar que el gobierno provincial dispone del Boleto Educativo, que otorga dos pasajes gratis a estudiantes, docentes y personal escolar.

Noticias relacionadas
El titular de la UNL pidió que se cumpla la ley de financiamiento universitario.

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

El perro Bai Shi

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

El gobierno presentó su oferta para los trabajadores de la salud en la segunda reunión paritaria

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una mujer mira la góndola de un supermercado en Rosario en busca del mejor precio

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Lo último

Se fue de Newells a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

La Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Ovación
Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo
OVACIÓN

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: Claramente es insuficiente
La Ciudad

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas