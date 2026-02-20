Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Fue incluido en la convocatoria para el partido de ida de una de las semifinales del campeonato mineiro

Hace un año, en febrero de 2025, Newell's concretó la transferencia del juvenil Tomás Pérez al Porto FC. El chico surgido en la cantera rojinegra jugó poco en el equipo portugués y hoy, apenas 12 meses después, ya no está en Europa.

Hace diez días, cuando Jorge Sampaoli todavía era el director técnico de Atlético Mineiro, el nombre de Pérez empezó a sonar muy fuerte como posible refuerzo del equipo de Belo Horizonte.

No se sabe con precisión si fue el entrenador nacido en Casilda quien lo pidió, pero en pocos días sucedieron cosas: la primera es que Sampaoli fue despedido por Mineiro, y la otra es que finalmente el equipo de Brasil incorporó al volante rosarino a préstamo por un año.

Pérez hizo inferiores en Newell's y debutó en primera división el 23 de julio de 2024 en el empate 0-0 contra Independiente Rivadavia. En ese momento, el futbolista tenía 18 años.

Tomás Pérez en Newell's

En Newell's jugó 13 partidos y marcó un gol, antes de pasar al Porto FC. Allí no jugó mucho, apenas un puñado de partidos y varios de ellos en el filial del equipo luso. Pero simultáneamente integró la selección argentina sub-20 que fue subcampeona y obtuvo la medalla de plata en Chile, en septiembre del año pasado.

Aunque está en Belo Horizonte desde hace una semana, Pérez recién firmó su contrato con Atlético Mineiro este viernes. El club lo inscribió automáticamente y su debut podría producirse este mismo domingo, cuando el Galo enfrente a América-MG en el partido de ida de las semifinales del campeonato mineiro. Al menos ya fue incluido en la convocatoria para ese partido.

En Atlético Mineiro competirá por un lugar en el equipo con Alan Franco, Maycon, Alexsander y Patrick. El equipo está por ahora con técnico interino, aunque muy pronto quedará a cargo de otro entrenador argentino: Eduardo Domínguez.