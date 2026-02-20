La Capital | Ovación | Newell's

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Fue incluido en la convocatoria para el partido de ida de una de las semifinales del campeonato mineiro

20 de febrero 2026 · 19:06hs
Tomás Pérez

ge.globo.com

Tomás Pérez, en una práctica de Atlético Mineiro. El ex-Newell's podría debutar este domingo.

Hace un año, en febrero de 2025, Newell's concretó la transferencia del juvenil Tomás Pérez al Porto FC. El chico surgido en la cantera rojinegra jugó poco en el equipo portugués y hoy, apenas 12 meses después, ya no está en Europa.

Hace diez días, cuando Jorge Sampaoli todavía era el director técnico de Atlético Mineiro, el nombre de Pérez empezó a sonar muy fuerte como posible refuerzo del equipo de Belo Horizonte.

No se sabe con precisión si fue el entrenador nacido en Casilda quien lo pidió, pero en pocos días sucedieron cosas: la primera es que Sampaoli fue despedido por Mineiro, y la otra es que finalmente el equipo de Brasil incorporó al volante rosarino a préstamo por un año.

Pérez hizo inferiores en Newell's y debutó en primera división el 23 de julio de 2024 en el empate 0-0 contra Independiente Rivadavia. En ese momento, el futbolista tenía 18 años.

Leer más: Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Tomás Pérez en Newell's

En Newell's jugó 13 partidos y marcó un gol, antes de pasar al Porto FC. Allí no jugó mucho, apenas un puñado de partidos y varios de ellos en el filial del equipo luso. Pero simultáneamente integró la selección argentina sub-20 que fue subcampeona y obtuvo la medalla de plata en Chile, en septiembre del año pasado.

Aunque está en Belo Horizonte desde hace una semana, Pérez recién firmó su contrato con Atlético Mineiro este viernes. El club lo inscribió automáticamente y su debut podría producirse este mismo domingo, cuando el Galo enfrente a América-MG en el partido de ida de las semifinales del campeonato mineiro. Al menos ya fue incluido en la convocatoria para ese partido.

En Atlético Mineiro competirá por un lugar en el equipo con Alan Franco, Maycon, Alexsander y Patrick. El equipo está por ahora con técnico interino, aunque muy pronto quedará a cargo de otro entrenador argentino: Eduardo Domínguez.

Noticias relacionadas
En un marco de idas, vueltas, y cambios permanentes, la dupla Orsi-Gómez no encuentra señales ni huellas de rumbo en Newells. 

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Newells volvió a los entrenamientos este miércoles

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Hasta ahora, este Newell’s juega cada vez peor y, en ese marco de búsquedas podrían surgir aún más modificaciones para ir a Banfield.

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

El futbolista de 26 años se sumó a la carpeta de posibles incorporaciones de Newells.

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Lo último

Se fue de Newells a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

Se fue de Newell's a Europa, ahora está en Brasil y puede debutar este domingo

La Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

La Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

La tarifa del transporte urbano de pasajeros estaba congelado desde hace seis meses. De esta manera, igualará a la tarifa de la ciudad de Córdoba
El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

Ovación
Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo
OVACIÓN

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Un campeón con Central en 2023 quedó libre en su club y ahora cambia de equipo

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

Policiales
Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps
Policiales

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La Ciudad
Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: Claramente es insuficiente
La Ciudad

Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer
La Ciudad

Un helado con forma de corazón para hablar de prevención y detección temprana del cáncer

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas