El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Alta adhesión en el sector público, la industria, bancos y el transporte marcó la jornada de paro en Rosario, aunque en el centro muchos comercios abrieron y la actividad no se detuvo por completo.

19 de febrero 2026 · 15:09hs
El comercio niveló la actividad del paro general. 

La Capital / Sebastián Suárez Meccia

El comercio niveló la actividad del paro general. 

El día gris y lluvioso en Rosario le puso su sello al paro contra la reforma laboral que se debate este jueves en el Congreso. La huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) se hizo sentir por definición en la ciudad, aunque la actividad comercial le dio algunos tonos de normalidad a la jornada sobre todo en el centro.

La administración pública, tanto municipal y provincial, tribunales, Anses, bancos y las actividades tradicionales tuvo un esperado acatamiento total. La regional Rosario de la CGT habló de "total contundencia".

También entra en ese pelotón el sector industrial. En ese caso la actividad gremial es de las más activas tanto por la penuria actual del sector como por lo que se cree que puede implicar la reforma laboral. El cordón agroexportador no tuvo movimiento. Ni camiones, ni trabajadores aceiteros, ni de los puertos. El peso de UOM y Aceiteros encabezando el Frente Sindical Unidos se hizo sentir.

Según un relevamiento realizado por La Capital, la ciudad amaneció sin el movimiento y ruido producto de la adhesión del transporte urbano enrollado en la UTA, reemplazado por vehículos particulares y muchos caminantes. Lejos quedó aquella postal de los paros generales de décadas atrás donde no volaba una mosca. El centro fue la evidencia.

El paro se hizo sentir en Rosario. Empelados de comercio marcharon por el centro

El paro se hizo sentir en Rosario. Empelados de comercio marcharon por el centro

La composición social y laboral cambió. Actualmente tiene mucho peso la actividad autónoma, por ejemplo de servicios, donde la elección es particular y no colectiva. Además, frenar la facturación durante un día en estas épocas de baja rentabilidad tiene implicancias.

Esto sucedió claramente con pequeños comercios que emplean muy pocos trabajadores. En muchos casos abrieron igual los propios dueños para no perder algunas ventas que al final del mes cuentan.

Las cadenas de librerías del centro estaban abiertas, los supermercados de firma local también con normalidad, lo mismo que shoppings y la tradicional La Favorita. Tiendas menores (tecnología, ropa, kioscos, forrajes, etc), gimnasios y sucursales de electrodomésticos también levantaron persianas. Incluso se veían personas tomando café en las mesitas de los bares.

Como se dijo, el impacto más visible fue en el transporte aunque se observó a simple vista circular taxis por más que el Sindicato de Peones se haya adherido. La respuesta era ambigua: pudieron ser conducidos por sus propietarios o igualmente algunos peones hicieron algunos viajes para no perder toda la jornada.

