El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La administración pública, tanto municipal y provincial, tribunales, Anses, bancos y las actividades tradicionales tuvo un esperado acatamiento total. La regional Rosario de la CGT habló de "total contundencia".
Según un relevamiento realizado por La Capital, la ciudad amaneció sin el movimiento y ruido producto de la adhesión del transporte urbano enrollado en la UTA, reemplazado por vehículos particulares y muchos caminantes. Lejos quedó aquella postal de los paros generales de décadas atrás donde no volaba una mosca. El centro fue la evidencia.
La composición social y laboral cambió. Actualmente tiene mucho peso la actividad autónoma, por ejemplo de servicios, donde la elección es particular y no colectiva. Además, frenar la facturación durante un día en estas épocas de baja rentabilidad tiene implicancias.
Esto sucedió claramente con pequeños comercios que emplean muy pocos trabajadores. En muchos casos abrieron igual los propios dueños para no perder algunas ventas que al final del mes cuentan.
Las cadenas de librerías del centro estaban abiertas, los supermercados de firma local también con normalidad, lo mismo que shoppings y la tradicional La Favorita. Tiendas menores (tecnología, ropa, kioscos, forrajes, etc), gimnasios y sucursales de electrodomésticos también levantaron persianas. Incluso se veían personas tomando café en las mesitas de los bares.
Como se dijo, el impacto más visible fue en el transporte aunque se observó a simple vista circular taxis por más que el Sindicato de Peones se haya adherido. La respuesta era ambigua: pudieron ser conducidos por sus propietarios o igualmente algunos peones hicieron algunos viajes para no perder toda la jornada.
