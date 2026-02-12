Reforma laboral: cuáles son los principales puntos y las modificaciones incorporadas

A pesar de que el oficialismo se mostraba intransigente a realizar cambios, debió dialogar y se sumaron varios ítems

Con 42 votos a favor y 30 en contra, el gobierno nacional obtuvo media sanción en el Senado de la ley de reforma laboral. La luz verde llegó a la madrugada, cerca de las 3:30, luego de que la iniciativa legislativa recibiera modificaciones hasta el último momento previo a su sanción. En total, 28 de los artículos del proyecto de ley del oficialismo sufrieron cambios.

Aunque en un inicio el gobierno se mostró intransigente a la hora de realizar concesiones en su proyecto, finalmente debió ceder en algunos puntos para que el poroteo de votos arrojara un número favorable para el oficialismo. Por ejemplo , el oficialismo dio marcha atrás en la eliminación de las cuotas solidarias compulsivas de los gremios (el gobierno quería que este aporte pasara a ser voluntario), se mantuvo la bancarización obligatoria de los salarios (inicialmente querían habilitar el cobro de sueldos en billeteras virtuales, pero los bancos ganaron la pulseada).

Además, el oficialismo eliminó el artículo que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas , un punto que fue clave para conseguir los votos de los diputados que representan a los gobernadores de Provincias Unidas. Otra modificación importante es que la derogación de estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de la sanción de la ley.

Cuotas solidarias de los gremios

Aunque en el proyecto original de la reforma laboral se buscaba eliminar las cuotas solidarias de los gremios, y que pasaran a ser voluntarias de manera inmediata, el gobierno dio marcha atrás.

Finalmente, los aportes se mantienen de manera compulsiva hasta el primero de enero de 2028. A partir de esa fecha, el pago de cuotas y contribuciones sindicales requerirá consentimiento individual expreso del trabajador, sin presunción de aceptación.

En ese mismo sentido, el aporte solidario a los gremios se mantendrá durante dos años con un tope del 2%, cuando actualmente algunos sindicatos perciben hasta el 4%. También quedó descartada la reducción de las cargas patronales destinadas a obras sociales: la alícuota se mantendrá en 6% y no bajará al 5% como se planteaba inicialmente.

Bancarización de salarios

Finalmente, los bancos ganaron la pulseada a las fintech en la ley de reforma laboral. Es que en el proyecto que ingresó al Congreso quedó afuera el artículo que habilitaba a los trabajadores a cobrar sus salarios en billeteras virtuales, y no solo a través de cuentas sueldo en el sistema bancario tradicional, como sucede actualmente.

Se trata del artículo 35, que reemplazaba al artículo 124 de la ley vigente. El texto autorizaba el pago de remuneraciones en cuentas virtuales (CVU), lo que podría haber terminado con la exclusividad de las cuentas bancarias (CBU). Esto le hubiera abierto el juego a las 200 billeteras virtuales que están habilitadas por el Banco Central.

No obstante, el artículo quedó eliminado y significó una gran pérdida para las fintech: hay 10 millones de trabajadores con cuentas sueldo en Argentina, que podrían decidir cobrar su salario en grandes billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Personal Pay, entre otras.

Qué pasó con Ganacias

Otra modificación clave fue la eliminación del artículo que proponía reducir del 30% al 27% la alícuota del Impuesto a las Ganancias para empresas, lo que generaba grandes tensiones con los gobiernos provinciales.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, expresó Patricia Bullrich este miércoles, previo a la media sanción de la reforma.

Los votos y cómo sigue la ley

El Gobierno nacional logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de reforma laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos.

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas.

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad. El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños