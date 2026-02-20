Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Aún se espera la definición de los docentes. Dirigentes de Amsafé y Sadop anticiparon que consideraban en principio insuficiente la suba del 12,5% semestral

La última ronda de reuniones paritarias se desarrolló entre el miércoles y el jueves.

Los gremios estatales UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE ( Asociación de Trabajadores del Estado) aceptaron la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe para el primer semestre de 2026. En el marco de las paritarias 2026 , aún resta conocer las decisiones de los gremios docentes.

El gobierno de Santa Fe recibió la aceptación formal de UPCN seccional Santa Fe a la propuesta de política salarial presentada en la comisión paritaria central para el período enero–junio de 2026. La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, tras un proceso de votación online entre afiliadas y afiliados activos . El resultado arrojó un 56% de aceptación a la oferta oficial.

Por su parte, en conferencia de prensa, el secretario administrativo de ATE Marcelo Delfor y la secretaria adjunta del mismo gremio, Ana Laura Gorosito, comunicaron que que el 62,6% de los afiliados votaron por la aceptación, de los cuales el 21% votó la aceptación en disconformidad, y el 37,4% restante por el rechazo.

Falta la respuesta de Amsafé y Sadop

Este viernes se conocerán los resultados de las votaciones de los docentes públicos, nucleados en Amsafé. Por lo pronto, todo indica que habrá rechazo.

Amsafe convocó a asamblea y se espera que a las 19 se conozca el resultado de la votación de los maestros de la provincia. El secretario General del gremio, Rodrigo Alonso, brindará una conferencia de prensa cuando se tengan los resultados.

Por su parte, los docentes privados nucleados en Sadop darán a conocer su respuesta el lunes que viene, aunque sus referentes provinciales ya adelantaron que les resultó insuficiente la oferta del 12,5% en seis tramos.

Cómo es la propuesta salarial

La propuesta incluye una recomposición del 3% por 2025 (con el proporcional del medio aguinaldo) y un incremento del 12,5% hasta junio distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo; 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.