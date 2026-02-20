La Capital | La Ciudad | paritarias

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Aún se espera la definición de los docentes. Dirigentes de Amsafé y Sadop anticiparon que consideraban en principio insuficiente la suba del 12,5% semestral

20 de febrero 2026 · 14:52hs
La última ronda de reuniones paritarias se desarrolló entre el miércoles y el jueves.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

La última ronda de reuniones paritarias se desarrolló entre el miércoles y el jueves.

Los gremios estatales UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) aceptaron la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe para el primer semestre de 2026. En el marco de las paritarias 2026, aún resta conocer las decisiones de los gremios docentes.

El gobierno de Santa Fe recibió la aceptación formal de UPCN seccional Santa Fe a la propuesta de política salarial presentada en la comisión paritaria central para el período enero–junio de 2026. La decisión fue comunicada al ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, tras un proceso de votación online entre afiliadas y afiliados activos. El resultado arrojó un 56% de aceptación a la oferta oficial.

Por su parte, en conferencia de prensa, el secretario administrativo de ATE Marcelo Delfor y la secretaria adjunta del mismo gremio, Ana Laura Gorosito, comunicaron que que el 62,6% de los afiliados votaron por la aceptación, de los cuales el 21% votó la aceptación en disconformidad, y el 37,4% restante por el rechazo.

>> Leer más: Paritarias: cuáles son los gremios que cerraron mayor aumento de sueldo para febrero de 2026

Falta la respuesta de Amsafé y Sadop

Este viernes se conocerán los resultados de las votaciones de los docentes públicos, nucleados en Amsafé. Por lo pronto, todo indica que habrá rechazo.

Amsafe convocó a asamblea y se espera que a las 19 se conozca el resultado de la votación de los maestros de la provincia. El secretario General del gremio, Rodrigo Alonso, brindará una conferencia de prensa cuando se tengan los resultados.

Por su parte, los docentes privados nucleados en Sadop darán a conocer su respuesta el lunes que viene, aunque sus referentes provinciales ya adelantaron que les resultó insuficiente la oferta del 12,5% en seis tramos.

Cómo es la propuesta salarial

La propuesta incluye una recomposición del 3% por 2025 (con el proporcional del medio aguinaldo) y un incremento del 12,5% hasta junio distribuido de la siguiente manera: 2,6 % en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo; 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio.

Además, se establece un mínimo garantizado de aumento de $ 75.000 para enero (a abonarse por planilla complementaria) y, desde febrero y hasta junio, un piso mensual de $ 170.000, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Noticias relacionadas
bascolo: la oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos

Báscolo: "La oferta es compensar 3% por diciembre y suba de 12,5% con piso de 170 mil pesos"

La Casa Gris mostró las cartas del primer semestre en las paritarias.

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Las paritarias se abrieron este miércoles en la Casa Gris.

Paritarias: ATE estima que falta un aumento del 7% para igualar la inflación de 2025

Tras la primera reunión por paritarias, desde Siprus plantearon que el sueldo inicial de un trabajador de la salud debería estar en 2.600.000 pesos.

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Ver comentarios

Las más leídas

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Lo último

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Moria Casán sobre la internación de Luciano Castro: Puede ser que tenga adicciones

Moria Casán sobre la internación de Luciano Castro: "Puede ser que tenga adicciones"

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Aún se espera la definición de los docentes. Dirigentes de Amsafé y Sadop anticiparon que consideraban en principio insuficiente la suba del 12,5% semestral

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Cómo votaron la reforma laboral los diputados que representan a Santa Fe

Ovación
Clásico rosarino: cuánto y quiénes pagarán el bono del hincha de Newells
OVACION

Clásico rosarino: cuánto y quiénes pagarán el bono del hincha de Newell's

Clásico rosarino: cuánto y quiénes pagarán el bono del hincha de Newells

Clásico rosarino: cuánto y quiénes pagarán el bono del hincha de Newell's

Banfield vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Banfield vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Buscó club por Facebook: pasó por la Academia Griffa, fue a Filipinas y ahora juega en Armenia

Policiales
Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

La Ciudad
Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos
Información General

Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?
Salud

¿Qué hay que saber sobre los nuevos medicamentos para el tratamiento de la obesidad?

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña
POLICIALES

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito
POLICIALES

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país
Información General

Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein
Información General

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano
Información General

Un grupo tradicionalista católico disidente desafía al Vaticano

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha