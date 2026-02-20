La Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" de Puerto San Martín, impulsa programas de acceso a la lectura

Este espacio cultural funciona en un predio municipal cedido en comodato años atrás, ubicado en calle Belgrano y Bulevar Rivadavia

La Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” de Puerto General San Martín cumplió 25 años de labor durante 2025, y desde el municipio destacaron que ese contexto fue una oportunidad especial para repasar la historia, los logros y el impacto de la institución en la comunidad.

Este espacio cultural funciona en un predio municipal cedido en comodato años atrás, ubicado en calle Belgrano y Bulevar Rivadavia. Con mucho esfuerzo y dedicación la Biblioteca Juan Bautista Alberdi se consolidó como una institución abierta a la comunidad , un espacio de encuentro y aprendizaje colectivo , que nació por iniciativa de vecinos y vecinas. Así fue afirmándose hasta llegar a la prometedora realidad de este espacio que ya es reconocido, valorado y solicitado por la comunidad educativa.

Entre las actividades que allí se desarrollan, la Biblioteca impulsa dos nuevas iniciativas para ampliar el acceso a la lectura: “Libros en Alas” y la modalidad “Llevate un Libro”.

La primera propuesta, denominada “Libros en Alas”, invita a vecinos y vecinas a prestar sus libros personales a la biblioteca por un período determinado —seis meses, un año o el tiempo que cada persona considere— con la posibilidad de retirarlos cuando lo deseen, renovar el préstamo o donarlos de manera definitiva.

El proyecto surge a partir de una convicción clara: los libros no están hechos para permanecer guardados, sino para circular y encontrarse con nuevos lectores. A través de este sistema flexible, cada persona puede compartir ejemplares que ya forman parte de su historia personal, permitiendo que continúen su recorrido en manos de otros.

“Libros en Alas” simboliza justamente eso, libros que vuelan gracias a la confianza, la generosidad y el compromiso comunitario.

Más lectura para todos

En paralelo, la biblioteca también impulsa la modalidad “Llevate un Libro”, una propuesta de circulación libre que comienza en la vereda de la institución, donde habrá ejemplares disponibles para que cualquier persona pueda llevarse un libro, disfrutarlo y, si lo desea, devolverlo o dejar otro en su lugar.

La iniciativa apunta a generar un hábito comunitario basado en la confianza y el intercambio solidario, permitiendo que las historias formen parte del movimiento cotidiano de la ciudad. A futuro, la intención es expandir esta propuesta a distintos puntos, acercando aún más los libros a la vida diaria de vecinos y vecinas.

Ambas acciones forman parte de una misma visión: democratizar el acceso a la lectura, fortalecer la participación ciudadana y consolidar a la biblioteca como un espacio abierto, dinámico y cercano.

Con estas propuestas, la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi reafirma su compromiso con la cultura, el encuentro y la construcción de una comunidad donde los libros no se guardan: circulan, vuelan y conectan personas.

