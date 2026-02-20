La Capital | Ovación | Vinícius

Los descargos de Vinícius y Prestianni tras el escándalo de racismo: cuál podría ser la sanción

La Uefa abrió una investigación sobre el episodio ocurrido en el triunfo del Real Madrid en Portugal. Benfica difundió un video en defensa del jugador argentino

20 de febrero 2026 · 17:06hs
El brasileño acusó al argentino de decirle mono

El brasileño acusó al argentino de decirle "mono"

La victoria del Real Madrid por 1-0 al Benfica en Lisboa por los 16avos de final de la Champions League quedó opacada por el episodio de racismo entre Vinícius Junior y Gianluca Prestianni. Luego de una polémica celebración del futbolista brasileño tras anotar el gol del triunfo, el partido comenzó a picarse entre los jugadores en el campo de juego.

Transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo, cuando el futbolista brasileño se acercó al árbitro François Letexier para denunciar que el mediocampista argentino le habría dicho "mono". Inmediatamente, el colegiado activó el protocolo "anti racismo" y se detuvo la acción por casi diez minutos.

Sin embargo, las cámaras de Tv no pudieron corroborar la acusación del delantero debido a que el joven exVélez Sarsfield se había tapado la boca con su camiseta al decir dicho comentario.

Las palabras de Prestianni provocaron el repudio de los compañeros de Vinícius, quienes fueron a encararlo furiosamente. Según pudieron captar algunas transmisiones, Kylian Mbappé le gritó al argentino: "Sos un puto racista".

Las declaraciones post partido de Vinícius y Prestianni

Una vez concluido el partido, el brasileño se pronunció respecto a lo sucedido en el estadio Da Luz: "Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar".

En este sentido, agregó: "Nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo. Me sacaron una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía no entiendo por qué. Por otro lado, fue protocolo simple protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada".

En apoyo de su compañero, el delantero francés también expresó sus sensaciones en diálogo con la prensa: "Lo que he visto es muy claro, el número 25 (Gianluca Prestianni) ha dicho cinco veces a Vini que 'es un mono'. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud".

Por otro lado, el mediocampista argentino se defendió ante las acusaciones: "Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid".

Cómo continúa la investigación

Frente el hecho, la Uefa explicó que abordarán el caso de presunto racismo: "Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la Uefa".

El organismo podría aplicarle una suspensión de al menos diez partidos a Gianluca Prestianni si se comprueba la acusación. El ente madre del fútbol europeo investigará lo ocurrido y determinará las sanciones correspondientes, si se corrobora que hubo algún tipo de discriminación.

En defensa del argentino, Benfica difundió un video bajo el mensaje: "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado".

