El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

La mínima sería de apenas 16º pero estaría en aumento durante el fin de semana para llegar al lunes con un piso de 20º

19 de febrero 2026 · 23:22hs
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30º y una mínima de apenas 16º, que iría en aumento durante el fin de semana para llegar al lunes con un piso de 20º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sudeste y un cielo parcialmente nublado que se mantendría por el resto de la jornada. La mínima sería de 16º, trepando a 22º durante la mañana, 30º de máxima a la tarde y 22º por la noche.

Para el sábado se anticipa cielo nublado con algunas chances de tormentas aisladas entre la tarde y la noche. La máxima no subiría de 28º y la mínima tocaría los 17º.

El domingo tendría cielo mayormente nublado en la mañana y bajas probabilidades de tormentas aisladas desde la tarde, con registros entre 29º y 19º.

Para el lunes pronostican que la máxima subiría a 30º, la mínima crecería hasta los 20º, y la jornada arrancaría con cielo parcialmente nublado con posibles chaparrones vespertinos.

El martes estaría parcialmente nublado con marcas entre 29º y 19º.

El miércoles continuaría con condiciones similares: cielo parcialmente nublado y una máxima de 30º, pero con la mínima descendiendo hasta los 16º.

