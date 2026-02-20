La Capital | Ovación | hincha

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

El partido, que será el próximo domingo primero de marzo desde las 17, tendrá como condimento la colaboración del hincha Leproso.

Hernán Cabrera

20 de febrero 2026 · 12:54hs
El Coloso Marcelo Bielsa será escenario del clásico rosarino el domingo 1º de marzo 

Foto: La Capital / Archivo.

Se sabe que en momentos muy complicados desde lo económico, las dirigencias de los equipos del fútbol argentino aprovechan los partidos más importantes para tratar de generar un dinero extra para las arcas del club, que le dé un alivio, por lo menos eventual, a un presente difícil.

Esta situación no le escapa al estado económico-financiero que vive Newell's. Por eso, la dirigencia leprosa decidió, como se hace habitualmente, cobrar el famoso bono del hincha para el clásico del próximo domingo primero de marzo, en el que la Lepra recibirá al Canalla en el Coloso Marcelo Bielsa.

Más allá de algunos rumores de montos elevados, tras una reunión de comisión directiva realizada este jueves, y después de varias discusiones, se decidió que el valor para este bono sea de 15 mil pesos y que, a diferencia de otros encuentros clásicos, se les cobrará solamente a los hinchas que irán a ver el cotejo y no a todos los socios.

Los objetivos del bono

Fuentes cercanas a la dirigencia rojinegra aseguraron que se decidió disminuir el monto que se evaluaba cobrar porque "se entiende el momento crítico desde lo económico y por eso se optó por bajar el mismo, además de tener en cuenta el comienzo de clases y que es principio de mes".

>> Leer más: En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

Más allá de esto, también desde la comisión directiva de Newell's esperan y remarcan "que es muy importante que el socio acompañe en este presente crítico del club". Y en ese sentido, otro de los puntos que se confirmó hoy, es que las plateas para no socios estarán por encima de los 150 mil pesos. Según trascendió, se tomó esa decisión para alentar a los simpatizantes de la lepra a que se hagan socios de la institución.

