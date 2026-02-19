Protestas e incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Política
El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Información General
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha
Economía
El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%
Zoom
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
La Ciudad
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
Información General
Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
La Ciudad
Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad
Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades
Economía
Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Policiales
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Ovación
Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón
Ovación
Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?
Policiales
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
POLICIALES
Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
Política
Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
La Región
Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
POLICIALES
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
Policiales
Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
POLICIALES
Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
Economía
Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral