Protestas e incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Hubo al menos 12 detenidos tras los choques entre la Policía y los manifestantes

19 de febrero 2026 · 19:44hs
Protestas e incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

La Policía que participó del operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas por el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, se enfrentó este jueves con manifestantes. Los uniformados actuaron con camiones hidrantes y gases lacrimógenos, mientras que la gente que se había movilizado arrojó piedras y botellas.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse manifestantes frente al Congreso como parte del paro general contra la reforma laboral que se debatía en la Cámara baja, pese a que la conducción de la CGT había llamado a una huelga sin movilización.

También hubo manifestantes de las dos CTA y de sectores de izquierda como el Partido Obrero, el MST, el Polo Obrero y el MTR.

Algunos de ellos arrojaron botellas y palos contra las fuerzas de seguridad e intentaron derribar una de las vallas. Pese a la intervención, continuaron los disturbios y las fuerzas utilizaron gases para contener la situación.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que la Policía Federal detuvo a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres), mientras la Policía de la Ciudad reporto ocho detenidos más, por lo que hubo al menos 12 aprehendidos durante las protestas.

Al menos dos mujeres resultaron con heridas durante la represión. Una de ellas, de 75 años, cayó al piso y sufrió lesiones de consideración, por lo que fue atendida en el lugar. La restante, de 46, presentó convulsiones y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía.

