Un campeón con Central en 2023 quedó libre y cambia de club

Aunque el mercado de pases está cerrado, la operación pudo hacerse porque su nuevo equipo vendió a un jugador

Central viene de una gran victoria ante Barracas en la quinta fecha del torneo Apertura y se prepara para jugar la sexta, esta noche de viernes, en el Gigante. El Canalla recibirá allí a Talleres con la expectativa de encarrilar una campaña que empezó floja.

Justamente un ex-Central que fue campeón con el equipo que conducía Miguel Russo en la Copa de la Liga de 2023 será ahora jugador de Barracas. Se trata de Damián Martínez, quien viene de jugar en Atlético Tucumán y ahora estaba en condición de jugador libre.

El Gitano jugó dos temporadas en el equipo tucumano, pero su contrato terminó el 31 de diciembre. Hasta ahora estaba sin club, aunque finalmente encontró un nuevo destino.

El Gitano seguirá su carrera en Barracas

equipo donde jugará Martínez es precisamente Barracas, al que Central venció 2 a 0 en el Gigante el domingo pasado. Aunque el mercado de pases está cerrado, todavía hay opciones para hacer operaciones y eso fue lo que hizo el Guapo.

Es que Barracas transfirió a Chile a Facundo Mater, quien continuará su carrera en Universidad de Concepción. Su partida le abrió al equipo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, la posibilidad de incorporar a un jugador. Y eligió al Gitano.

