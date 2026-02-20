Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Alumnos de nivel inicial, primario, secundario y Eempa pueden iniciar los trámites de renovación o de solicitud por primera vez. El descuento se suma al beneficio gratuito establecido por la provincia

El municipio habilitó el trámite 100 % online del Medio Boleto Estudiantil , a través de la web rosario.gob.ar. De esta manera, alumnos de los niveles inicial, especial, primario, secundario y Eempa pueden tramitar la obtención de un 50 % de descuento en viajes de transporte urbano de pasajeros. Este descuento se suma al Boleto Estudiantil otorgado por la provincia, que consiste en dos viajes gratuitos por día.

El beneficio del municipio está destinado a estudiantes que cursen de manera regular en instituciones educativas de Rosario, vivan a más de ocho cuadras de allí y cumplan el requisito de salario familiar, de acuerdo a lo establecido en la ordenanza N 6.896/99.

Desde la Secretaría de la Movilidad de Rosario recordaron que la activación del beneficio estará disponible a partir del lunes 2 de marzo en las validadoras de transporte urbano. Por dudas o consultas, se habilitarán, como cada año, puntos de atención en los centros municipales de distrito y en la Terminal de Ómnibus, de lunes a viernes de 8 a 16 .

Con este beneficio, los alumnos de los niveles mencionados tendrán la posibilidad de contar con un beneficio extra que se suma al Boleto Estudiantil otorgado por la provincia, que incluye a los niveles terciario, universitario y a docentes y asistentes escolares de todo el territorio, a razón de dos pasajes diarios.

Renovación

Desde el municipio indicaron que quienes hayan gestionado el trámite durante el pasado ciclo lectivo 2025 tienen hasta el 31 de mayo para realizar el trámite de renovación, puesto que después de esa fecha el beneficio solicitado para el solicitante se dará de baja.

Para la gestión deben completar la solicitud en rosario.gob.ar. Luego de aprobada la solicitud (vía mail), se podrá activar el beneficio local en una TAS consultando sus ubicaciones o desde la app Sube con celulares que cuenten con tecnología NFC.

Para solicitar por primera vez, los estudiantes deberán tener una tarjeta Sube registrada a su nombre de manera autogestiva en la web de Sube. Posteriormente, deberán completar el formulario que se encuentra en rosario.gob.ar.

Una vez que reciban el correo electrónico con la aprobación, tendrán que esperar tres días hábiles para activar el beneficio desde la app Sube para teléfonos con tecnología NFC, en la validadora del colectivo previo aviso al chofer o en una TAS.

Duplicados

En caso de robo, extravío o deterioro del plástico, los beneficiarios deben dar de baja la tarjeta en la web de Sube y adherir el número de la nueva tarjeta para darle el alta.

El beneficio se traspasa automáticamente y debe ser activado en una TAS o en la validadora de la unidad de transporte avisándole al chofer previamente y también desde la app Sube para celulares con tecnología NFC.

Para consultas y registración de tarjetas Sube se encuentran habilitadas las Unidades de Gestión Sube: Terminal de Ómnibus (cerca de la plataforma 2), de lunes a viernes de 8 a 15.30; o en los centros municipales de distrito, de lunes a viernes de 8 a 16, a excepción del Distrito Oeste, que atiende de lunes a viernes de 7.30 a 15.30.

El beneficio provincial

El gobierno de la provincia de Santa Fe presentó hace algunas semanas oficialmente el Boleto Educativo 2026, una política pública clave que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a fortalecer la inclusión educativa y aliviar el impacto económico del transporte en las familias santafesinas.

La inscripción comenzó el 26 de enero y se realiza de manera totalmente digital. Es importante remarcar que incluso quienes ya fueron beneficiarios en años anteriores deberán volver a anotarse para continuar accediendo al programa durante el ciclo lectivo 2026.

El beneficio ya se utiliza desde el viernes 2 de febrero en toda la provincia.