La Capital | Política | socialismo

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Los dos diputados del PS se oponen al proyecto del gobierno. Pertenecen al bloque Provincias Unidas que no dará quórum y votará de manera diversa

19 de febrero 2026 · 11:04hs
Esteban Paulón y Pablo Farias

Esteban Paulón y Pablo Farias, diputados del socialismo rechazan la ley de reforma laboral

Los diputados santafesinos del Partido Socialista, Esteban Paulón y Pablo Farías, adelantaron su rechazo a la ley de modernización laboral. Se trata de legisladores del socialismo pertenecientes al bloque Provincias Unidas que adelantó que no dará quórum pero luego tendrá diferentes votaciones.

“Los diputados del Partido Socialista Argentina no daremos quórum hoy y vamos a votar negativamente la ley de Reforma Laboral”, sostuvo en su cuenta de X Paulón.

Luego pasó a fundamentar. “El mercado de trabajo presenta hoy enormes desafíos pero el proyecto que impulsa Javier Milei no aborda ninguno de ellos. Por el contrario empeora las condiciones de trabajo de millones de personas y cristaliza las asimetrías y desigualdades actuales. Es por ello que creemos que el camino elegido por el oficialismo no es el correcto y va contra el que han emprendido la mayor parte de los países del mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2024442916953788795&partner=&hide_thread=false

El socialismo y la reforma laboral

El bloque Provincias Unidas no dará quórum para la sesión de este jueves desde las 14 en la que se tratará la reforma laboral. Desde la bancada presidida por la exvicegobernadora Gisela Scaglia se mostraron disconformes con la velocidad que le imprimió La Libertad Avanza al trámite parlamentario.

De todos modos, desde el bloque adelantaron que bajarán al recinto en el caso de que el gobierno consiga el piso de 129 diputados para abrir el recinto. "En Provincias Unidas hay libertad de voto y habrá de todo en esta votación", comentaron integrantes del bloque.

El bloque también está disconforme con otros puntos del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia, lo integran otros tres santafesinos: Esteban Paulón, Pablo Farías y José Núñez. Se suman también diputados de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy. Los principales líderes del espacio son los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

Noticias relacionadas
el gobierno intimo a la uta a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

provincias unidas no dara quorum y toma distancia del oficialismo en diputados

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

El presidente Javier Milei realizó un viaje relámpago a Estados Unidos este miércoles. 

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Paradas vacías. La postal que dejará el paro de choferes de la UTA en Rosario

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Lo último

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Organizaciones sociales realizarán actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral que se debatirá hoy en Diputados.

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región
El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados
Politica

Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país
La Ciudad

En Rosario solamente operará Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta naranja por tormentas para arrancar el jueves

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

El gobierno intimó a la UTA a prestar servicio este jueves pese al paro

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que se suma al paro de la CGT

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: La ciudad más linda de Argentina

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Ovación
Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque muy rápido de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del tan ansiado ascenso

Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Por qué Central está obligado a no desacelerar su marcha en el torneo Apertura

Policiales
Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

La Ciudad
El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes
LA CIUDAD

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la propuesta de publicidad en las unidades

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la propuesta de publicidad en las unidades

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento
La Ciudad

Después del yacaré, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026
Información General

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria
Economía

Cierre de Fate: el gobierno nacional decretó la conciliación obligatoria

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio
Zoom

Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y  un conductor se fugó

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este jueves y analizan más medidas de fuerza

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego
Policiales

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas y la prendió fuego

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína
Policiales

Cayó un joven de 18 años en un playón municipal con casi cien dosis de cocaína

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos
Economía

Baja la persiana: Fate anunció su cierre definitivo y más de 900 despidos

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado
Información General

Semana Santa 2026: cuántos días faltan para el próximo feriado

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman equipamiento y móviles para reforzar el control en el espacio público

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal
POLTICA

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"