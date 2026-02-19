El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Los dos diputados del PS se oponen al proyecto del gobierno. Pertenecen al bloque Provincias Unidas que no dará quórum y votará de manera diversa

Los diputados santafesinos del Partido Socialista, Esteban Paulón y Pablo Farías , adelantaron su rechazo a la ley de modernización laboral. Se trata de legisladores del socialismo pertenecientes al bloque Provincias Unidas que adelantó que no dará quórum pero luego tendrá diferentes votaciones.

“Los diputados del Partido Socialista Argentina no daremos quórum hoy y vamos a votar negativamente la ley de Reforma Laboral ”, sostuvo en su cuenta de X Paulón.

Luego pasó a fundamentar. “El mercado de trabajo presenta hoy enormes desafíos pero el proyecto que impulsa Javier Milei no aborda ninguno de ellos. Por el contrario empeora las condiciones de trabajo de millones de personas y cristaliza las asimetrías y desigualdades actuales. Es por ello que creemos que el camino elegido por el oficialismo no es el correcto y va contra el que han emprendido la mayor parte de los países del mundo”.

El bloque Provincias Unidas no dará quórum para la sesión de este jueves desde las 14 en la que se tratará la reforma laboral. Desde la bancada presidida por la exvicegobernadora Gisela Scaglia se mostraron disconformes con la velocidad que le imprimió La Libertad Avanza al trámite parlamentario.

#ReformaLaboral Ante algunas consultas quiero contarles que los Diputados del @ps_argentina NO DAREMOS QUORUM hoy y vamos a votar NEGATIVAMENTE la ley de #ReformaLaboral . El mercado de trabajo presenta hoy enormes desafíos pero el proyecto que impulsa @JMilei no aborda…

De todos modos, desde el bloque adelantaron que bajarán al recinto en el caso de que el gobierno consiga el piso de 129 diputados para abrir el recinto. "En Provincias Unidas hay libertad de voto y habrá de todo en esta votación", comentaron integrantes del bloque.

El bloque también está disconforme con otros puntos del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia, lo integran otros tres santafesinos: Esteban Paulón, Pablo Farías y José Núñez. Se suman también diputados de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy. Los principales líderes del espacio son los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).