Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Sucedió este viernes a la madrugada. Todo comenzó en bulevar Seguí y Maipú y terminó en Oroño y 24 de Septiembre.

20 de febrero 2026 · 07:44hs
Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Dos motociclistas fueron detenidos este viernes a la madrugada luego de huir de un control policial y ser perseguidos por los efectivos por distintas calles. La fuga, y posterior arresto, terminó de manera abrupta cuando los sospechosos chocaron con un patrullero en bulevar Oroño y 24 de Septiembre.

Según fuentes policiales, todo comenzó poco antes de las 4 cuando efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban un patrullaje de rutina y en Maipú y bulevar Seguí, en la zona sur de Rosario, detectaron a dos hombres que iban en moto a alta velocidad, por Seguí en dirección al oeste de la ciudad.

De acuerdo con la versión oficial, los efectivos del Comando Radioeléctrico intentaron identificar a esas personas y para ese fin impartieron la voz de alto haciendo sonar la sirena del patrullero, pero los sospechosos no acataron la orden y emprendieron la fuga a veloz marcha por distintas calles.

>> Leer más: Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

El seguimiento terminó en Oroño y 24 de Septiembre donde la moto chocó con la parte trasera de otro móvil policial. Los sospechosos fueron aprendidos.

