Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Un joven imputado por un asesinato seguirá en prisión preventiva un año más luego de prorrogarse la medida. Se trata de Matías Ezequiel C., de 27 años y preso desde 2024 por el homicidio de Jonatan Almirón .

Como el plazo de la prisión preventiva estaba por expirar, este jueves se hizo una audiencia de revisión de la medida cautelar en la cual el fiscal Alejandro Ferlazzo solicitó la prórroga. En ese marco la jueza Melania Carrara dictó la extensión por un año más .

Jonatan Manuel Almirón fue asesinado la noche del 26 de julio de 2023 a unas cinco cuadras del estadio Gigante de Arroyito. Pasadas las 21 de ese día el muchacho estaba a bordo de un Chevrolet Onix blanco en inmediaciones de Ferreyra y José Ingenieros cuando se acercó una moto con dos ocupantes y uno de ellos le disparó con una pistola que —según se establecería luego— resultó ser una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.

Si bien resulto gravemente herido, Almirón —estaba en libertad condicional terminando de purgar una condena a tres años por tenencia ilegítima de arma de fuego— alcanzó a arrancar el vehículo pero a los pocos metros chocó contra un taxi y volcó. El joven de 27 años murió en el lugar como consecuencia de las lesiones provocadas por un impacto de bala en la cabeza.

La policía secuestró dentro del vehículo 190 mil pesos, tres teléfonos celulares, algunos dólares y dos cadenas de oro. Además la investigación detectó a un testigo que vio a “dos personas robustas” a bordo de una moto negra que frenaron en Ferreyra y Génova y luego se fueron por esta calle. Otro dato importante para la pesquisa fue el hallazgo de dos vainas servidas y una bala deformada, material que varios meses después permitirían conectar este crimen con Matías C.

La misma pistola

Matías C. fue detenido dos semanas después del asesinato, en agosto de 2023, pero por otro motivo. Fue cuando vecinos del pasaje Santa María al 3700 —en la zona sudoeste— llamaron al 911 a raíz de haber escuchado disparos de arma de fuego. En el lugar fue detenido Matías C., a quien le incautaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con la numeración limada que el sospechoso había intentado descartar luego de saltar un tapial.

Luego de corroborar con un dermotest que había disparado, Matías C. quedó en prisión preventiva por otros delitos como la portación del arma. En ese marco meses después las pericias balísticas determinaron que Jonatan Almirón había sido asesinado con la misma pistola que le habían incautado a Matías C.

Así, el 22 de febrero de 2024, Matías C. sumó la imputación por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Almirón. Esa imputación se sumó a la de portación ilegítima de arma de fuego y encubrimiento, ya que la fiscalía consideró que había adquirido la pistola con la que mataron a Almirón a sabiendas de que provenía de un ilícito.

En ese momento el juez Nicolás Foppiani le dictó a Matías C. la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años, medida que este jueves fue renovada por un año en función del dictamen de la jueza Carrara.