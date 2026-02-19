La Capital | Policiales | preso

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

La Justicia prorrogó la prisión preventiva para Matías Ezequiel C., imputado por el homicidio de Jonatan Manuel Almirón, ocurrido en julio de 2023

19 de febrero 2026 · 20:53hs
El Chevrolet Onix que conducía Jonathan Almirón volcó tras chocar contra un taxi en Arroyito. El joven murió en el lugar tras ser baleado.   

El Chevrolet Onix que conducía Jonathan Almirón volcó tras chocar contra un taxi en Arroyito. El joven murió en el lugar tras ser baleado.   

Un joven imputado por un asesinato seguirá en prisión preventiva un año más luego de prorrogarse la medida. Se trata de Matías Ezequiel C., de 27 años y preso desde 2024 por el homicidio de Jonatan Almirón.

Como el plazo de la prisión preventiva estaba por expirar, este jueves se hizo una audiencia de revisión de la medida cautelar en la cual el fiscal Alejandro Ferlazzo solicitó la prórroga. En ese marco la jueza Melania Carrara dictó la extensión por un año más.

Homicidio

Jonatan Manuel Almirón fue asesinado la noche del 26 de julio de 2023 a unas cinco cuadras del estadio Gigante de Arroyito. Pasadas las 21 de ese día el muchacho estaba a bordo de un Chevrolet Onix blanco en inmediaciones de Ferreyra y José Ingenieros cuando se acercó una moto con dos ocupantes y uno de ellos le disparó con una pistola que —según se establecería luego— resultó ser una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.

>>Leer más: Tres asesinatos en diez horas: lo que la Justicia sabe hasta ahora

Si bien resulto gravemente herido, Almirón —estaba en libertad condicional terminando de purgar una condena a tres años por tenencia ilegítima de arma de fuego— alcanzó a arrancar el vehículo pero a los pocos metros chocó contra un taxi y volcó. El joven de 27 años murió en el lugar como consecuencia de las lesiones provocadas por un impacto de bala en la cabeza.

La policía secuestró dentro del vehículo 190 mil pesos, tres teléfonos celulares, algunos dólares y dos cadenas de oro. Además la investigación detectó a un testigo que vio a “dos personas robustas” a bordo de una moto negra que frenaron en Ferreyra y Génova y luego se fueron por esta calle. Otro dato importante para la pesquisa fue el hallazgo de dos vainas servidas y una bala deformada, material que varios meses después permitirían conectar este crimen con Matías C.

La misma pistola

Matías C. fue detenido dos semanas después del asesinato, en agosto de 2023, pero por otro motivo. Fue cuando vecinos del pasaje Santa María al 3700 —en la zona sudoeste— llamaron al 911 a raíz de haber escuchado disparos de arma de fuego. En el lugar fue detenido Matías C., a quien le incautaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros con la numeración limada que el sospechoso había intentado descartar luego de saltar un tapial.

Luego de corroborar con un dermotest que había disparado, Matías C. quedó en prisión preventiva por otros delitos como la portación del arma. En ese marco meses después las pericias balísticas determinaron que Jonatan Almirón había sido asesinado con la misma pistola que le habían incautado a Matías C.

Así, el 22 de febrero de 2024, Matías C. sumó la imputación por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Almirón. Esa imputación se sumó a la de portación ilegítima de arma de fuego y encubrimiento, ya que la fiscalía consideró que había adquirido la pistola con la que mataron a Almirón a sabiendas de que provenía de un ilícito.

>>Leer más: Prisión preventiva para el acusado de asesinar a un joven cerca de la cancha de Central

En ese momento el juez Nicolás Foppiani le dictó a Matías C. la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años, medida que este jueves fue renovada por un año en función del dictamen de la jueza Carrara.

Noticias relacionadas
Maximiliano Bazán, de 28 años, fue ejecutado en marzo de 2023 en un pasillo ubicado en pasaje Villán y Chacabuco, en barrio Tablada. 

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

Los allanamientos fueron realizados por la PDI en el barrio La Esperanza de Villa Gobernador Gálvez.

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

José Strauss fue juzgado en los tribunales provinciales de Rafaela

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

El sospechoso fue imputado en una audiencia realizada en los Tribunales Provinciales de San Cristóbal. 

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Lo último

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Reforma laboral: Diputados trata el proyecto en medio de fuertes cruces y acusaciones

El oficialismo logró reunir 130 legisladores y abrió la sesión. El debate se da en un clima de alta confrontación política y social
Reforma laboral: Diputados trata el proyecto en medio de fuertes cruces y acusaciones
La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine
Política

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral
Política

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del ansiado ascenso

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades

Por Matías Petisce
La Ciudad

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
Política

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral