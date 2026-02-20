Residencias Culturales: más de 70 jóvenes iniciaron sus prácticas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez

La ministra de Cultura, Susana Rueda, estacó la participación en las residencias. La formación se llevará a cabo durante 10 meses

La provincia puso en marcha las Residencias Culturales 2026 en museos y espacios culturales de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. La bienvenida a los jóvenes de entre 18 y 25 años se llevó a cabo en Plataforma Lavardén y fue encabezada por la ministra de Cultura, Susana Rueda, y la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García.

“Van a comenzar a transitar y vivir una experiencia hermosa que seguramente los transformará y cuando se vayan de acá se van a ir distintos,, dijo la ministra acompañada por los secretarios de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, y de Integración Cultural, Guillermo Lasala, entre otras autoridades provinciales. En este sentido, Rueda aseguró que “contar con ustedes en cada uno de los espacios del Ministerio de Cultura es algo que nos pone contentos, orgullosos y que nos enriquece porque forma parte de las políticas culturales que encabeza el gobernador Maximiliano Pullaro. Bienvenidas y bienvenidos”.

Por su parte, Clara García, les deseó a los jóvenes que “ojalá tengan diez meses que los lleven en su corazón para siempre. Actividades como esta de las residencias culturales que lleva adelante el gobierno de Santa Fe son contraculturales y más valor tienen. Felicitaciones a cada uno de los presentes”.

Testimonios de quienes harán las residencias

Paula, una de las flamantes residentes, agradeció la oportunidad de poder transitar la residencia y contó que “es artista circense y trabajo mucho en la calle. Vengo a hacer temporada en Uruguay y he ido mucho a los barrios de Rosario a llevar funciones de circo y realmente cuando estás ahí te das cuenta de que la cultura es transformadora, que las personas que están ahí por un momento se olvidan de la realidad que es totalmente hostil y pueden disfrutar de ese momento y además también construyen cultura”.

Otro de los residentes, Laureano, dijo que se anotó por recomendación de un amigo “porque sabía que me iba a gustar muchísimo; yo comparto mucho esta idea de la cultura como agente transformador de la sociedad, más en este contexto de individualismo y de desencuentro que estamos teniendo los argentinos. Me parece que es donde más hace falta la cultura, para volvernos a encontrar y volver a unirnos”.

Las residencias culturales de este año se realizarán un total de 220 jóvenes de entre 18 y 25 años en espacios y museos de las ciudades de Rincón, Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez. Las prácticas de formación, de 10 meses de duración, cuentan con asignación económica de estímulo y tienen como objetivo brindar capacitación permanente en nuevas y diversas miradas sobre el campo cultural y el espacio público.

Los espacios

Las y los residentes realizarán sus prácticas en los siguientes espacios:

Rosario: Museo Histórico Provincial “Dr. Julio Marc”, Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”, Galpones 15 y 17, Plataforma Lavardén, Museo del Deporte Santafesino y Casa Arijón.

Villa Gobernador Gálvez: El Alero “Nahuel Huapi” y El Alero “La Esperanza”.

