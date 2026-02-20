Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"

El jefe de la bancada peronista cuestionó durante la sesión y luego de la aprobación la actitud de legisladores de la oposición. Según sostiene, solaparon el apoyo

Germán Martínez fue uno de los más efusivos en la sesión de la reforma laboral

El presidente del bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, Germán Martínez , fue uno de los críticos más efusivos en la sesión de la reforma laboral . Incluso sugirió algún tipo de maniobra del oficialismo para cooptar a legisladores que le garanticen la aprobación.

“ Le armaron combos a medida a cada uno de los diputados para que en algún lugar puedan apoyar el proyecto de Milei”, sostuvo en El primero de la mañana en LT8.

Incluso detalló que hubo distintos nivel de apoyo: algunos con quórum, otros sin quórum inicial pero luego con apoyo en particular en temas claves como el Fondo de Indemnizaciones, otros votos en general, etc.

“No dije en ningún momento compra venta ni nada. Solo dije que en el 2000 con la ley Banelco, nadie sabía nada a la hora de la votación y a los meses renunció el vicepresidente y los bloques de De la Rúa terminaron partidos y hubo un escándalo institucional”, relató.

Luego pasó a dar más detalles aunque sin dar nombres. “Hubo diputados por la provincia de Santa Fe que no dieron quórum, que votaron a favor en general, otros se ausentaron en particular, otros volvieron corriendo, 200 metros libres para dar quórum de vuelta cuando casi se le cae la sesión”.

Luego pasó a criticar indirectamente a Provincias Unidas, el bloque que comanda el gobernador Maximiliano Pullaro. “Hay que dejar de ser perezosos en la argumentación. Si quieren votar con Milei, sacar derechos a los trabajadores o la justicia laboral, o favorecer un negociado impresionante con el Fondo de Indemnizaciones de 2500 millones de dólares anuales administrado por Toto Caputo. Díganlo, y no se escuden en situaciones que no tienen sentido”.