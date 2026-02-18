Crecen las críticas a la reforma laboral en Diputados: "Hay final abierto para esta ley"

El gobierno nacional decidió dar marcha atrás con los descuentos por licencias médicas en la reforma laboral . Más allá de esta concesión, el diputado nacional Esteban Paulón anticipó este miércoles que habrá más cambios: "Hay final abierto para esta ley", sostuvo .

"Seguramente no sólo se va a caer el artículo 44, sino alguna otra cuestión en el recinto" , comentó el legislador santafesino a través de LT8 en cuanto a lo que puede ocurrir en el resto de la semana. A primera hora de la jornada, aclaró que la sesión en la Cámara baja aún no fue convocada de manera oficial porque el oficialismo "no tiene garantizado el quórum" para tratar el proyecto.

El dirigente del Partido Socialista (PS) se anotó entre los representantes que no están dispuestos a sentarse en su banca para discutir las modificaciones que impulsa el presidente Javier Milei . A continuación, señaló: " Hay un apuro del gobierno en función de los tiempos de la política y no los tiempos parlamentarios que requeriría un debate de tanta profundidad y tanta trascendencia para la vida cotidiana de millones de personas". Entre los puntos prioritarios expresó su preocupación por la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aportes previsionales.

El exfuncionario provincial planteó que la propuesta para aplicar descuentos salariales ante licencias por enfermedad fue "la punta del ovillo" para exponer otras cuestiones negativas en torno a la modernización laboral diseñada por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. "La sociedad empezó a poner el foco en una ley que parecía tener objetivos muy loables. De golpe se empieza a ver que los objetivos no tienen correlato en el articulado ", observó.

El diputado nacional consideró que el proyecto determina "una serie de retrocesos y un gran cambio de paradigma en términos de los aportes y las jubilaciones". A continuación, explicó: "Si le decís al gobierno te doy el FAL pero sacá todo lo otro, lo firma. Es lo que realmente les interesa porque genera tres o cuatro millones de dólares al año".

Paulón consideró que el fondo le va a dar "tranquilidad" al Poder Ejecutivo para afrontar pagos de deuda con dinero de los trabajadores, pero es "invotable" en los términos aprobados la semana anterior por el Senado. Dentro de este análisis consideró que la iniciativa sólo puede contar con el apoyo de algún sector de grandes empresas que "van a ser las grandes beneficiadas" porque "les abarata el costo de los despidos casi hasta extinguirlo".

El dirigente socialista entiende que el FAL también debe ser eliminado del proyecto, pero confirmó que otros representantes presentarán un plan alternativo. "Si fuera de manera voluntaria, sin que se descontara de los aportes, si una empresa quisiera, como complemento de las indemnizaciones que tiene que pagar por ley, no vemos inconveniente en habilitar ese instrumento en el mercado de capitales", comentó.

Un proyecto con números muy finos

Por otra parte, el legislador santafesino se pronunció en contra del último capítulo del documento de reformas, que establece la derogación de cinco estatutos profesionales, incluido el del periodista. En este caso hizo hincapié en el impacto de la quita de la asignación de fondos específicos para la industria audiovisual y remarcó: "Es la que más multiplica cada dólar invertido por dólar exportado y puestos de trabajo".

El diputado reconoció que el oficialismo puede llegar a sacar el dictamen del proyecto si deja afuera el artículo 44, pero anticipó que la situación cambiará en la instancia siguiente. "Los números están muy finos. En el recinto, la correlación es distinta. Ya pasó con el presupuesto", recordó.

Paulón habló de la baja de la edad de punibilidad

Finalmente, Paulón defendió su voto a favor de la reforma del Régimen Penal Juvenil con la baja de la edad de punibilidad a 14 años. En este sentido, aseveró: " Tengo la conciencia tranquila. No es un tema fácil y el texto no es 100 por ciento lo que uno hubiera querido".

El exfuncionario provincial recordó que el socialismo viene trabajando sobre este tema desde 2006 y expresó conformidad con algunos de los cambios introducidos. "Por nuestra incidencia se prohíbe expresamente que las personas sean privadas de la libertad en instituciones para mayores. Muchos jueces ponen a pibes y pibas en cárceles, los mandan a pabellones evangélicos donde levantan una pared en seco para generar un espacio diferenciado", ejemplificó.

El diputado nacional consideró que el proyecto aprobado la semana anterior "establece estándares de garantías y derechos, el derecho a defensa, escalas penales diferenciadas y penas alternativas que hoy no existen". Luego añadió: "Entiendo las críticas, la sorpresa, pero no tengo ninguna dificultad en explicarlo y doy la cara como siempre".

"Hay una campaña política muy clara de algunos portales de internet. Espero que enfoquen esa energía en un progama alternativo al gobierno de Milei, que está haciendo enorme daño", replicó el legislador. A continuación, anticipó: "Tengo clara cuál es la hoja de ruta y es la misma que me va a llevar a votar en contra de esta reforma laboral".