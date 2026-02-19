El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

En el marco del paro general convocado por la CGT contra la reforma laboral, el jefe de Gabinete Manuel Adorni salió al cruce de la medida de fuerza y la calificó de "extorsiva", al tiempo que apuntó directamente contra el sindicalismo argentino.

"Es bastante perverso porque, en definitiva, si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo" , sostuvo el funcionario en diálogo con el streaming La Casa. Y fue más lejos: "No hay nada más extorsivo y no hay nada más en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas".

Adorni también apeló a las encuestas para respaldar su diagnóstico sobre el movimiento obrero organizado . "Por algo la gente los odia. Tienen un 80% de imagen negativa. ¿Cómo no van a tenerla si lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador?", disparó.

Las adhesiones de los empleados públicos, choferes del transporte, taxistas, docentes y bancarios marcaban un acatamiento alto, al menos en la zona céntrica de Rosario.

Según un relevamiento preliminar realizado esta mañana por La Capital, había movimiento sobre todo en el centro, no tanto en los barrios. Shoppings,supermercados, kioscos, cadenas de comidas rápidas y cafeterías permanecían abiertas, y se venían circular taxis, teóricamente conducidos por sus propietarios. Lo mismo ocurría con choferes de aplicaciones.

>> Leer más. El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El caso Fate, en el centro del debate

En paralelo al conflicto sindical, Adorni se refirió al cierre de la empresa Fate, que dejó a más de 900 trabajadores sin empleo en vísperas del debate legislativo de la reforma laboral. El funcionario no ocultó su escepticismo ante la coincidencia de los tiempos. "Llama la atención que una empresa que hace quince años está en conflicto, que tuvo paros salvajes incluso del propio sindicalismo, hoy se pregunte por qué cerró y lo haga un día antes del tratamiento de la reforma", señaló.

Tensión en el Congreso

La medida de fuerza se desarrolló mientras la Cámara de Diputados se preparaba para debatir el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Ante la previsible movilización de sindicatos y organizaciones sociales, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo en los alrededores del Palacio Legislativo con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal.