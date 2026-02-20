La Capital | Policiales | robo

Lo acusaron por el robo de una garrafa y lo mataron a puñaladas: comienza el juicio

El crimen de Daniel Rodrigo Ordoñez, ocurrido en abril de 2023, llegó a juicio este viernes y Fiscalía pidió 16 años de cárcel para el imputado

20 de febrero 2026
Este viernes comenzó el juicio oral y público por un violento episodio ocurrido en abril de 2023 en Roldán. Un joven de 21 es acusado de matar a Daniel Rodrigo Ordoñez, de 20 años, tras una discusión por el presunto robo de una garrafa.

El debate tiene al fiscal Alejandro Ferlazzo como fiscal, quien solicitó la pena de 16 años de prisión para Emiliano C. Lo acusa de homicidio simple ante el tribunal compuesto por los jueces Pablo Pinto, Rodrigo Santana y Paola Aguirre.

El móvil del crimen se remonta a un problema interpersonal ocasional: el presunto robo de una garrafa. Conflicto que decantó en una pelea fatal por el uso de un arma blanca.

Robo, pelea y puñaladas

De acuerdo a la acusación del fiscal Ferlazzo, el hecho ocurrió la tarde del 11 de abril de 2023. Cerca de las 18.30 el acusado se presentó junto a su pareja en la casa de J. J. Valle al 500 de Roldán, donde vivía Ordoñez.

Allí llamó a la puerta y cuando Ordoñez salió le recriminó el robo de una garrafa ocurrido días antes. En ese marco lo invitó a pelear y le dijo que saliera a la acalle.

Cuando Ordoñez salió a la vereda comenzaron una discusión que de inmediato derivó en una pelea. En ese momento el acusado sacó un arma blanca y le dio a la víctima varias puñaladas. El autor de la puñalada intentó escapar, pero fue aprehendido por civiles en la casa de su pareja y luego lo detuvo la policía.

Una de las lesiones le provocó a Ordoñez una herida de gravedad en la zona del pecho. Fue asistido por una ambulancia que lo llevó a un centro de salud de Roldán, donde confirmaron que había ingresado fallecido.

