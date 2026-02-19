Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel en juicio oral por una brutal agresión a su pareja

José Francisco Strauss, de 45 años, fue sentenciado por haber golpeado a quien era su pareja en la casa que compartían. La víctima fue salvada por los vecinos

Un hombre fue condenado a 10 años de cárcel por haber agredido gravemente a una mujer que era su pareja en Rafaela. Se trata de José Francisco Strauss, de 45 años, condenado por el juez Juan Gabriel Peralta en un juicio oral realizado en los tribunales de esa ciudad cabecera del departamento Castellanos.

La fiscal Gabriela Lema, de la fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reseñó el caso desencadenado hace dos años, el miércoles 28 de febrero de 2024, cuando Strauss discutió con su pareja en la casa que compartían.

La discusión derivó en una brutal agresión que incluyó trompadas, patadas y cachetadas en distintas partes del cuerpo de la víctima, incluida la cabeza, agresiones que le causaron a la víctima graves lesiones.

“El ataque del imputado hacia la víctima continuó durante toda la noche y, en horas de la mañana del día siguiente, la abusó sexualmente”, relató la funcionaria del MPA.

“Alrededor de las 8 del día siguiente —añadió la fiscal— el agresor obligó a su pareja a salir de la casa y siguió vulnerando su integridad física en la vereda, hasta que intervinieron vecinos que defendieron a la mujer y lograron que cesara la situación violenta”.

El caso se dirimió en un juicio oral en el cual Strauss fue condenado a 10 años de cárcel como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves dolosas calificadas por el vínculo y violencia de género”.

“Si bien aún no conocemos los fundamentos del juez, valoramos que se haya dictado una condena, tal como lo solicitamos”, señaló al respecto la fiscal Lema.