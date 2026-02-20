Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Uno es suboficial de la policía de Santa Fe y el otro reviste en la Policía Federal. Los dos robos fueron a mano armada

Dos efectivos de distintas fuerzas de seguridad fueron víctimas de robo en Empalme Graneros mientras se desempeñaban como choferes de distintas aplicaciones de autos y motos de alquiler . Uno de los robos fue alrededor de las 2 del viernes y el otro a las 4. Por otro lado, en un patrullaje ordinario agentes de la policía provincial detectaron a bordo de un automóvil al uso de la plataforma Uber a una personas con un arma blanca.

Los dos efectivos policiales que complementaban sus ingresos con plataformas: Uber en el primer caso y Didi en el segundo revisten la policía provincial y el otro en la Policía Federal. Además, en el centro de la ciudad, un operativo de prevención terminó con un pasajero de Uber demorado en la comisaría 2ª por la portación de un arma blanca.

A las 4 un policía que realizaba un trabajo de la aplicación Didi, de alrededor de 40 años, aceptó un viaje cuyo punto final era French y San Gerónimo, en Empalme Graneros. El auto en que se conducía era una VW Suran y al llegar al lugar fue recibido por cuatro hombres que lo apuntaron con un arma y le exigieron sus pertenencias, por lo que se vio obligado a entregar la billetera –que contenía su credencial y documentación varia–, además de un iPhone 15.

La víctima, empleado policial de la Unidad Regional X –departamento Iriondo–, se dirigió luego hasta Sabín y Carballo, donde dio con personal del Comando Radioeléctrico y realizó más tarde la denuncia. Luego, según su relato, regresó al lugar del robo y encontró la documentación tirada en la calle.

En tanto a las 2 y en el mismo barrio, un policía que reviste en la "Policía Federal" y se desempeña en Uber Moto (31) dejó a un pasajero en Empalme Graneros, aunque según expresó en la denuncia no recordaba la dirección exacta fue asaltado por cinco delincuentes, que le robaron la billetera, el celular y la moto Rouser NS 200.

Minutos más tarde, un hombre de 56 años que circulaba como pasajero de un Chevrolet Joy terminó demorado en la comisaría 2ª por la portación de un arma blanca escondida entre la ropa. El procedimiento tuvo lugar en Urquiza al 1000, donde personal policial advirtió que el conductor realizó maniobras bruscas con el vehículo. Al ser entrevistado, el chofer refirió que el pasajero le había dado indicaciones repentinas para que esquivara el control policial.∏