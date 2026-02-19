La Capital | Información General | príncipe Andrés

Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

Es la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro de alto rango de la realeza británica va a prisión

19 de febrero 2026 · 20:44hs
Detuvieron al príncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés del Reino Unido y duque de York fue arrestado y retenido durante horas por la Policía británica este jueves por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, relacionada con sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Es la primera vez en casi cuatro siglos que un miembro de alto rango de la realeza británica fue arrestado.

El rey Carlos III, cuya fallecida madre tenía el lema “nunca quejarse, nunca explicar”, tomó la inusual medida de difundir un comunicado sobre el arresto de su hermano. “Permítanme ser muy claro: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúe, no sería correcto de mi parte hacer más comentarios sobre este asunto”, indicó.

>> Leer más: Un centenar de víctimas denunció que los nuevos archivos del caso Epstein revelaron sus identidades

Andrew Mountbatten-Windsor continúa siendo legalmente "su alteza real el príncipe Andrés, duque de York", aunque en enero de 2022 renunció al uso activo de su tratamiento de su alteza real y en octubre pasado anunció su renuncia al uso del título de duque de York en el ámbito público.

Andrés fue puesto en libertad en la noche del jueves, unas 11 horas después de que fue detenido en su residencia del este de Inglaterra, según indicó la Policía del Valle del Támesis. Fue fotografiado a bordo de un vehículo después de salir de la comisaría ubicada cerca de la vivienda en la finca real de Sandringham.

Pese a quedar en libertad, la investigación continúa y Andrés no fue acusado ni absuelto.

Andrés, que cumplió 66 años el jueves, se mudó a la finca del rey Carlos III en Norfolk después de ser desalojado de la residencia que ocupó durante varios años cerca del Castillo de Windsor.

La correspondencia con Epstein

La Policía había indicado anteriormente que estaba “evaluando” reportes según los cuales Andrés envió informes comerciales confidenciales a Epstein en 2010, cuando el príncipe era enviado especial del Reino Unido para comercio internacional. La correspondencia entre los dos hombres fue parte de los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el mes pasado junto con millones de archivos relacionados con la investigación sobre Epstein, detenido en 2019 por cargos de tráfico sexual y encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York el 10 de agosto del mismo año.

“Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público”, señaló el subdirector de la Policía, Oliver Wright.

2026-02-19 principe andres trump 82048907
Imagen de archivo del pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s junto a Donald y Melania Trump.

Imagen de archivo del príncipe Andrés junto a Donald y Melania Trump.

Personal policial registró la vivienda de Andrés en Sandringham y su antigua residencia en Royal Lodge, en Windsor. El arresto se produjo después de que circularon imágenes en internet que parecían mostrar vehículos policiales sin distintivos en Wood Farm, Norfolk.

>> Leer más: Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Andrés negó una y otra vez cualquier irregularidad relacionada con su amistad con Epstein. Las acusaciones que ahora se investigan son distintas a las formuladas por Virginia Giuffre, quien afirmó que fue traficada a Reino Unido para tener relaciones sexuales con el entonces príncipe en 2001, cuando ella tenía apenas 17 años. Giuffre se suicidó el año pasado.

Aun así, la familia de Giuffre elogió el arresto. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”, indicaron.

“Esta es la caída en desgracia más espectacular para un miembro de la familia real en la época moderna”, dijo Craig Prescott, un experto en la realeza de Royal Holloway, Universidad de Londres, quien la comparó en gravedad con la abdicación de Eduardo VIII en 1936, para casarse con Wallis Simpson.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el arresto es “una vergüenza” y algo “muy triste”.

“Creo que es muy malo para la familia real”, sostuvo en Washington.

Noticias relacionadas
Tomó helado, conoció la casa de Messi y se enamoró de Rosario. 

Un influencer estadounidense quedó fascinado con Rosario: "La ciudad más linda de Argentina"

santiago del estero madrugo: es la unica provincia que ya arranco las clases en 2026

Santiago del Estero madrugó: es la única provincia que ya arrancó las clases en 2026

Sigue la intensa búsqueda en Puerto Madryn de una joven de 23 años que desapareció mientras buceaba

Sigue la búsqueda en Puerto Madryn de una joven que fue a bucear y nunca emergió: qué se sabe hasta ahora

El Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. 

Reforma laboral: cómo funcionarán el Fondo de Asistencia Laboral y las indemnizaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Lo último

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Reforma laboral: Diputados trata el proyecto en medio de fuertes cruces y acusaciones

El oficialismo logró reunir 130 legisladores y abrió la sesión. El debate se da en un clima de alta confrontación política y social
Reforma laboral: Diputados trata el proyecto en medio de fuertes cruces y acusaciones
La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine
Política

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral
Política

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario
Economía

Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

En Rosario solamente opera Flybondi: Aerolíneas canceló 255 vuelos en todo el país

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos
OVACION

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newell's: la dupla técnica recibió una buena noticia en el regreso a los entrenamientos

Newells: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

Newell's: el muy pobre inicio en el torneo envolvió el Parque de incertidumbre

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del ansiado ascenso

Central Córdoba tiene todo listo para ir otra una vez más en busca del ansiado ascenso

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Ceres: un joven de 28 años fue imputado de grooming y amenazas a una niña

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

Seguirá preso un año más el acusado de asesinar a un joven en Arroyito

La Ciudad
El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

El temporal en Rosario dejó casi 70 reclamos por distintos incovenientes

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1%

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades

Por Matías Petisce
La Ciudad

Avanza el aumento de la tarifa de taxis y la publicidad en las unidades

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda
POLICIALES

Femicidio vinculado: quedó preso por intentar matar al hijo de su pareja en Coronda

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales
Política

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos
La Región

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora
POLICIALES

Puente Gallego: acusados de comprar por Facebook y asaltar a la vendedora

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes
POLICIALES

Cuatro Plazas: juicio a 21 policías por golpear y torturar a siete jóvenes

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral
Economía

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno oferta un aumento semestral