Gremios e izquierda desafiaron el paro pasivo y salieron a la calle en Rosario

Pese a la consigna de paro sin movilización impulsada por la CGT, gremios, fuerzas de izquierda y organizaciones sociales ocuparon el centro y los accesos a la ciudad para visibilizar el descontento frente al proyecto del gobierno nacional

Paro sin movilización fue la propuesta de Confederación General del Trabajo ( CGT ) para la jornada de este jueves. Si bien la gran movida se realizó en Buenos Aires, en Rosario también se buscó visibilizar el descontento contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. A media mañana las calles céntricas de la ciudad se poblaron de trabajadores mercantiles. Un rato más tarde, sobre el mediodía, son la misma filosofía y con la intensión de mostrar la disconformidad contra el proyecto oficial el Frente de Izquierda y de los Trabajadores copó la Plaza 25 de Mayo. Los movimientos sociales también se expresaron en los accesos de la ciudad. Las diferentes organizaciones sostienen que no es lo mismo estar en la calle, que no estar.

La Asociación Empleados de Comercio (AEC) Rosario realizó una marcha contra la reforma laboral para de alguna forma ocupar la calle y visibilizar el descontento, en el marco del paro nacional convocado por la CGT. Al ritmo de bombos y redoblantes los trabajadores mercantiles marcharon desde la sede del sindicato en Corrientes 450. Recorrieron calle Urquiza para luego tomar Córdoba hasta la peatonal San Martín y volver a AEC por San Luis, hasta Corrientes.

La marcha tuvo una extensión de más de tres cuadras y durante el paso de los mercantiles los negocios que habían abierto comenzaron a cerrar sus puertas.

El secretario general de AEC Rosario, Luis Batistelli, resaltó que el gremio adhirió al paro y también “simbólicamente” planteó la movilización para demostrar que “es una barbaridad lo que se está haciendo”.

“Es sobre todo una demostración a los senadores y diputados de la provincia de Santa Fe que apoyan esta ley. Lo que más nos duele es el desprecio que han tenido hacia los trabajadores, en ningún momento nos vinieron a preguntar si estaba bien o mal. Es como si fuera un insulto a la clase trabajadora, y no solo que no hablaron con nosotros, con ningún gremio fueron a preguntarle lo que había que hacer”, señalo Bastistelli.

izquierda

Protesta en Plaza 25 de Mayo

Luego de la marcha de empleados de comercios, el descontento se trasladó a la Plaza 25 de Mayo, en Córdoba y Buenos Aires. El cartel “Todos al paro, nadie se salva solo. Todos unidos, no a la reforma laboral. Acordémonos de los políticos traidores” se destacaba. El cántico “Sé que se escucha, queremos plan de lucha”, entusiasmó a los manifestantes reunidos frente a la Municipalidad como así también "Paro y movilización, no queremos más despidos. Paro y movilización para enfrentar la reforma”.

En el acto había carteles del PTS, Partido Obrero Rosario, MST, Supa Rosario, Frente izquierda, Izquierda socialista y La Toma y otros espacios políticos y sociales.

Desde el Frente de Izquierdas Unidas llamaron a no dejar pasar este ataque a los derechos de los trabajadores. “Hay que derrotar esta ley en la calle y seguir hasta que se caiga también la reforma de la ley de glaciares y la baja de la edad de imputabilidad", resaltaron en un panfleto que también destacó que “hay que dale continuidad al plan de lucha para voltear todo el plan de Milei”.

Entre otras organizaciones estaba presente el sindicato de los portuarios. El Secretario Gremial del Supa Hugo Escobar señaló: “Estamos peleando por los derechos de los trabajadores. Estamos en representación de cada trabajador para que esta reforma laboral no se apruebe”.

Sobre el paro agregó que es “la única manera que tenemos los trabajadores para poder estar derrotando todas estas leyes que quiere hacer el gobierno. Tenemos derecho a manifestarnos y a estar reclamando”.

Franco Casasola, referente docente y dirigente del PTS, planteó que “esta reforma destruye derechos conquistados por los trabajadores en los últimos 100 años”, Agregó además que “los que fueron votados como opositores hoy le están dando quórum y los votos, tanto los diputados del Frente Provincias Unidas como los del peronismo. Lo que hace falta es enfrentarla en las calles: como dice Myriam Bregman, necesitamos frenarla con una gran rebelión popular. Si la aprueban y la llevan al Senado, hay que impulsar una gran huelga general y seguir esta pelea hasta derrotar la reforma laboral y todo el plan de Javier Milei”.

image (91) Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cortes en accesos a la ciudad

Distintas organizaciones sociales también se movilizaron y realizaron una serie de actos con cortes de tránsito en la ciudad, en adhesión al paro general que dispuso la CGT contra la reforma laboral. En Rosario hubo cortes en Presidente Perón y Circunvalación, en Travesía y Juan José Paso, en Alfonsín y Laguna, en Circunvalación y España, y en 27 de Febrero y Necochea. En Villa Gobernador Gálvez: en Av. San Martín y Circunvalación y en San Lorenzo: en Urquiza y San Martín.

>> Leer más: Apertura y reconversión: crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), destacó que "se decidió salir a la calle y manifestar con el sector que no tiene trabajo, que no está sindicalizado y que está precarizado, y que a veces tiene que ir a trabajar igual por más que haya paro".

El dirigente explicó que se realizaron cortes de tránsito por dos horas pero con “la idea es que nadie quede encerrado, sino visibilizar la situación de la gente que se queda sin trabajo y tiene que pagar el alquiler, vive en condiciones precarias y no pude sustentarse, para esa gente que no tiene respuestas por parte del Estado”.