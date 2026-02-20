En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Tres futbolistas de Central hace poco titulares no fueron citados a concentrar por Almirón y pierden terreno. Una partida y un cambio en el banco para Talleres

Jorge Almirón, el entrenador de Central, repetiría los once ante Talleres y hace dos cambios en el banco. Sigue sin concentrar a jugadores que perdieron terreno para el clásico.

El cuerpo técnico de Central concentró a 23 futbolistas para enfrentar a Talleres , de los cuales 21 repiten y dos juveniles se incorporan al banco. Uno de los que quedó afuera respecto al partido ante Barracas , es Franco Frias, que dejó el club para irse a Chile. Y hay tres que siguen perdiendo terreno para el clásico .

Y por lo tanto, seguirán al margen de la consideración de Jorge Almirón algunos jugadores que se vienen recuperando de distintos problemas físicos. Entre ellos, aparecen los nombres de Facundo Mallo, Jaminton Campaz y Gaspar Duarte, que siguen perdiendo acciones para volver al equipo como titulares en el próximo clásico, que se jugará en cancha de Newell’s el domingo 1º de marzo en el Coloso del Parque, dentro de menos de diez días.

Mallo, Campaz y Duarte pedecen distintas dolencias físicas que no les permiten aún recibir alta médica. De esa manera, no logran meterse en la lista de concentrados.

Y así tampoco pueden comenzar a tomar ritmo de juego apuntando a lo que viene. El próximo partido, preclásico, será el miércoles de la semana que viene, cuando Central visite a Gimnasia y Esgrima en la ciudad de las diagonales. Eso será cuatro días antes de que los auriazules se midan ante Newell’s en el Coloso.

El último partido de Campaz, que había arrancado bien, fue ante Racing en Avellaneda, por la segunda fecha. Desde entonces, el miércoles 28 de enero, el colombiano no volvió a sumar minutos. Por lo que lleva 22 días sin jugar, recuperándose de un problema muscular.

Según averiguó este diario, Campaz podría volver a estar en consideración de Almirón el miércoles de la semana que viene, cuando los auriazules visiten al Lobo.

Mallo y Duarte, por su parte, están un poco más rezagados. El último partido de ambos fue por la cuarta fecha, cuando Central empató con Aldosivi en Mar del Plata, en el marco de la cuarta fecha del torneo, el pasado 7 de febrero.

Desde entonces transcurrieron apenas 13 días de las molestias. Por lo que todavía tienen algunos días por delante antes de recibir el alta médica.

La lista completa de Central

La lista de concentrados iba a ser la misma que ante Barracas. Pero a última hora Franco Frias acordó su salida a Cobresal y en su lugar entró el arquero Leonardo Sosa. Y salió Álvaro Guich y entró el sub-17 Juan Ignacio Scaglia.

El resto: Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Luca Raffin, Emanuel Coronel, Alexis Soto, Agustín Sández, Franco Ibarra, Francisco Navarro,Vicente Pizarro, Pol Fernández, Enzo Giménez, Maximiliano Lovera, Santiago Segovia, Giovanni Cantizano, Julián Fernández, Ángel Di María, Fabricio Oviedo, Enzo Copetti y Alejo Veliz.