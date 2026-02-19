La Capital | Policiales | Villa Gobernador Gálvez

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Tienen 17 años y están sospechados de haber participado en una balacera con un herido perpetrada en enero. Secuestraron drogas, celulares, un arma y una moto

19 de febrero 2026 · 21:02hs
Los allanamientos fueron realizados por la PDI en el barrio La Esperanza de Villa Gobernador Gálvez.

Dos adolescentes de 17 años fueron detenidos este jueves en el marco de una serie de allanamientos en Villa Gobernador Gálvez. Las requisas fueron ordenadas a raíz de una balacera en la que un hombre resultó herido y en ese marco se secuestraron droga, un arma, una moto y nueve teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia de Menores.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia indicaron que los allanamientos fueron realizados ayer por la Policía de Investigaciones (PDI) en virtud de un requerimiento de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva con intervención de la fiscal de Asuntos Juveniles Romina Cocomazzi.

Ataque a tiros

Las requisas se pidieron en el marco de la investigación de un ataque a tiros registrado el pasado 31 de enero en el pasaje Picasso al 3200 de Villa Gobernador Gálvez. En esa ocasión dos personas a bordo de una moto efectuaron una serie de disparos de arma de fuego contra un domicilio y como consecuencia del ataque un hombre de 50 años resultó herido en una pierna.

Según voceros de la Fiscalía Regional 2, la pesquisa estableció que el ataque “no habría sido aleatorio sino dirigido” y lo inscribió en “un contexto que remite a conflictos interpersonales vinculados al entorno del hombre baleado”. Además de preservar el material balístico levantado en la escena del hecho, los agentes de la PDI identificaron a los posibles agresores y eso derivó en los allanamientos practicados ayer.

Así, personal de la PDI con apoyo de grupos tácticos de la policía santafesina practicaron allanamientos en viviendas en el barrio La Esperanza de Villa Gobernador Gálvez. Los domicilios requisados están ubicados en Santa Rosa al 900, el pasaje público sin número y Salto Grande al 3200 de la mencionada ciudad.

El personal policial secuestró en los allanamientos once envoltorios de cocaína que pesaron en total 9 gramos, así como un trozo compacto de la misma droga que arrojó un peso de 145 gramos. Además incautaron nueve teléfonos celulares, una pistola calibre 38 con numeración ilegible, cartuchos del mismo calibre, un cargador municionado.

Los policías también se llevaron una moto de 110 centímetros cúbicos así como prendas de vestir que podrían tener vinculación con el caso investigado.

