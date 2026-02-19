Tapia y Toviggino deben declarar ante la Justicia y no pueden salir del país

Es por una causa por presunta apropiación indebida de aportes por más de 19.353 millones de pesos de retenciones impositivas y seguridad social

La Justicia citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por más de 19.353 millones de pesos en concepto de retenciones impositivas y de seguridad social. Según la denuncia, ese dinero fue descontado pero no depositado.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante formalizó la citación de Tapia (que deberá presentarse el jueves 5 de marzo), Toviggino (citado para el viernes 6) y otros dirigentes señalados por su supuesta participación en la causa.

El organismo impositivo Arca había solicitado a Amarante que citara a esos dirigentes de la AFA a raíz de la causa que ambos arrastran por presuntas irregularidades en esa institución.

Según la causa, AFA habría retenido montos vinculados a IVA, impuesto a las ganancias y contribuciones a la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal.

En el expediente constan 69 hechos independientes ocurridos durante 19 meses consecutivos, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, los importes retenidos se desglosan de la siguiente manera: más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en ganancias, más de $8.016 millones bajo el régimen del artículo 79 y $8.675 millones en aportes previsionales. Julio de 2025 aparece como el mes con mayor volumen investigado.

El Régimen Penal Tributario prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen fondos descontados a terceros.

Arca sostuvo que la AFA contó con capacidad financiera suficiente durante el período investigado, con acreditaciones bancarias millonarias y colocaciones a plazo fijo, lo que refuerza la hipótesis de una omisión deliberada.

Además de Tapia y Toviggino también fueron citados el presidente de Argentinos Juniors y secretario general de AFA, Cristian Ariel Malaspina; el director general del organismo, Gustavo Roberto Lorenzo, y el exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez.