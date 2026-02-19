Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos

La Ciudad
La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región
Política
Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Economía
Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Política
El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Información General
Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha
Economía
El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Zoom
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
La Ciudad
Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
Información General
Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
La Ciudad
Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
Economía
Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Policiales
Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Ovación
Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón
Ovación
Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?
Policiales
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña