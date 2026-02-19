Explotó un camión que transportaba gas en Santiago de Chile: 4 muertos Es uno de los siniestros más graves registrados en la capital del país trasandino en los últimos años 19 de febrero 2026 · 23:06hs

Al menos cuatro personas murieron y otras 17 resultaron heridas, cuando un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves en una autopista de Santiago de Chile, en uno de los siniestros más graves registrados en la capital del país trasandino en los últimos años.

La explosión provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó a otros siete vehículos que circulaban por la zona y se extendió hasta un desguace de automóviles cercano. El tránsito quedó completamente interrumpido durante varias horas mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, confirmó que diez personas sufrieron heridas graves y debieron ser trasladadas a distintos centros de salud. Otras siete personas llegaron por sus propios medios a hospitales de la capital. La mayoría de las víctimas son automovilistas que transitaban por la autopista en ese momento.

Asi explotó un camión con gas en Chile. pic.twitter.com/22YiM0qPIl — CABAK (@HoracioCabak) February 19, 2026

#NOTICIAS Gran columna de humo en Gral. Velásquez con Lo Ruiz. Explosiones previas lanzaron escombros a la redonda afectando el entorno. Rutas cortadas: Caleteras Ruta 5 al sur y Gral. Velásquez cerradas por emergencia en desarrollo. #Santiago #Incendio pic.twitter.com/NtDuBHhqTE — mundoxretro mundoxretro (@mundoxretro) February 19, 2026

Chili : incendie et décès



Ce jeudi 19 février 2026, un camion de citerne (gaz) s'est explosé la limite des communes de Renca et Quilicura, dans la région métropolitaine de Santiago, provoquant ainsi un incendie de grande ampleur.



Le bilan s'élève pour l'instant à 4… pic.twitter.com/EJc8nlzQVW — Radio Télé Patriarche 101.1 FM (@PatriarcheRadio) February 20, 2026 Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, explicó que la hipótesis preliminar apunta a una fuga en una de las válvulas del camión, que habría generado una nube de gas. “Por alguna razón se produjo una chispa que detonó la explosión”, sostuvo.

El trágico hecho reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos y la necesidad de reforzar los controles en las principales vías del país, mientras las autoridades continuaban con las pericias para esclarecer responsabilidades.