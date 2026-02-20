La Capital | La Ciudad | paritaria

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta con contundencia y habrá paro el primer día de clases

El gremio exige 33% de aumento, cláusula gatillo y derogación del programa Asistencia Perfecta. El 2 de marzo no habría clases en Santa Fe. Sadop sigue analizando la propuesta

20 de febrero 2026 · 19:36hs
La paritaria docente en Santa Fe, tal como se esperaba, empieza a tensarse. Amsafé rechazó este viernes la oferta salarial del gobierno de Maximiliano Pullaro. En el gremio que nuclea la docencia pública, el 99,5% de los afiliados rechazó la propuesta.

En la seccional rosarina, la más grande del gremio, hubo 4.732 votos por el rechazo y 533 en blanco. La conducción provincial del gremio confirmó luego la misma postura a nivel general.

Con ese resultado, el gremio que conduce Rodrigo Alonso lanzó un plan de lucha que arranca fuerte: paro con concentración provincial en Santa Fe el 2 de marzo, el primer día del ciclo lectivo.

El plan de lucha de Amsafé

Amsafé anticipó plan de lucha que combina medidas de fuerza, movilización territorial y articulación con el gremio nacional. Las acciones previstas son las siguientes:

El 2 de marzo, primer día de clases, habrá paro total con concentración provincial en la ciudad de Santa Fe. Durante la semana del 23 al 27 de febrero, el gremio desplegará acciones y movilizaciones en todo el territorio provincial. En paralelo, una carpa blanca recorrerá toda la provincia como herramienta de visibilización del conflicto.

El plan se desarrollará además en unidad con CTERA, la confederación nacional de docentes.

Sadop Rosario pone a votación la propuesta

Mientras Amsafé ya tiene su plan de lucha en marcha, Sadop Rosario todavía no cerró su posición pero pone sobre la mesa opciones que van mucho más allá de un rechazo simple. El gremio que conduce Martín Lucero abrió una consulta entre los docentes privados del sur provincial que se extenderá hasta las 14 del lunes, con votación en más de 250 escuelas.

Las mociones no son solo aceptación o rechazo. Quienes voten en contra de la propuesta del gobierno podrán elegir entre cuatro modalidades de medida de fuerza: paro de 24 horas el 2 de marzo en coincidencia con el paro nacional docente de Sadop, paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, paro de 72 horas del 2 al 4 de marzo, o paro por tiempo indeterminado.

"Desde el gremio se convoca a toda la docencia privada a participar activamente de la votación, fortaleciendo la decisión colectiva en defensa del salario y las condiciones laborales", señaló Lucero. El resultado se conocerá el lunes a la tarde y terminará de definir el mapa del conflicto docente en Santa Fe para el arranque del ciclo lectivo.

Qué rechazaron los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5% hasta junio distribuido mes a mes: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio. A eso se suma una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

asamblea amsafe

Qué exigen los docentes

Frente al 12,5% oficial, Amsafé plantea un pliego de demandas que va bastante más allá de la discusión salarial inmediata. El gremio exige un 33% de recomposición salarial, muy por encima de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer por ahora. A eso le suma una cláusula gatillo para que los salarios no queden rezagados frente a la inflación, una herramienta que el Ejecutivo provincial ha resistido sistemáticamente.

El resto del pliego incluye aumentos simultáneos para jubilados y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslados, derogación del presentismo y mejoras en la salud laboral.

Los estatales sí aceptaron

El contraste con los gremios estatales es marcado. UPCN aceptó la propuesta con un 56% de votos a favor. ATE hizo lo propio con el 62,6% de aceptación, aunque con matices internos: un 21% votó a favor en disconformidad y el 37,4% restante optó directamente por el rechazo.

La paritaria queda así partida en dos. La propuesta ya está cerrada para los estatales, y permanece abierta y en tensión para los docentes.

Salud, con oferta diferenciada

Para los gremios del sector salud, AMRA y Siprus, el gobierno reservó una propuesta adicional que va más allá del 12,5% general. El Ejecutivo provincial ofrece un aumento del 50% en el Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales universitarios de la sanidad, un reconocimiento específico al trabajo de los equipos de salud pública que se suma a la recomposición general.

La segunda reunión paritaria con estos gremios se realizó este viernes en Rosario, encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el ministro de Trabajo, Roald Bascolo. Al término del encuentro, Ciancio defendió la propuesta y marcó diferencias con la política nacional: "El recorte del gobierno nacional nos ha puesto a trabajar fuertemente en la provisión de medicamentos oncológicos, para pacientes trasplantados y esenciales, tratando siempre de paliar ese déficit de políticas públicas de orden nacional."

Con ese incremento en el suplemento hospitalario, un profesional ayudante con cargo de 24 horas, un año de antigüedad y sin suplementos adicionales percibiría en febrero un salario de bolsillo cercano a $1.600.000. La ministra adelantó además que durante marzo se convocará a una mesa técnica para abordar los temas de salud pública en el marco de la planificación de toda la gestión 2026.

