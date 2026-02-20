Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas El ataque sucedió en la madrugada en la zona sur de Rosario. No hubo heridos 20 de febrero 2026 · 08:45hs

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. La farmacia que fue blanco de una balacera en la madrugada de este viernes en la zona sur de Rosario Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia. La farmacia atacada anoche en zona sur

Una farmacia ubicada en la zona sur de Rosario fue blanco de una balacera. El incidente sucedió alrededor de las 2.30 de este viernes en Ayacucho 6147, en barrio Molino Blanco, y según indicaron fuentes policiales en el lugar se constataron 6 impactos de bala.

Además, los voceros confirmaron que el o los autores de los disparos dejaron una nota con amenazas.

De acuerdo con el informe brindado por el móvil de LT8 desde el lugar del hecho, la mayoría de los proyectiles impactaron sobre la puerta de la vivienda ubicada al lado de la farmacia, pero que está conectada con el establecimiento que estaba cerrado al público cuando sucedió el ataque.

Qué dijo la titular de la farmacia “Yo no tengo nada que ver, la ligué de rebote”, fueron las únicas palabras que salieron de boca de la mujer propietaria del lugar ante una consulta de la radio. Tras esa frase prefirió no hacer más declaraciones.

>> Leer más: Balacera en Empalme Graneros: joven en bicicleta disparó contra una farmacia Fuentes policiales, su parte, confirmaron que el o los gatilleros dejaron en el lugar una nota amenazante en la que se menciona a una persona como responsable de la venta de drogas en el barrio. Farmacia zona sur 2 La farmacia atacada anoche en zona sur Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.