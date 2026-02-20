El presidente de la Fifa repudió el episodio de racismo entre Vinícius y Prestianni

El presidente de la Fifa expresó su apoyo al brasileño tras el cruce en Benfica-Real Madrid y respaldó el protocolo activado por el árbitro

Gianni Infantino pidió que "se exijan responsablidades a los culpables"

El presidente de la Fifa , Gianni Infantino, se pronunció luego del episodio de presunto racismo que involucró a Vinícius Junior durante el triunfo del Real Madrid 1-0 frente al Benfica por los 16avos de final de la UEFA Champions League.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el dirigente expresó: " Me sorprendió y me entristeció ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League".

Infantino reclamó una respuesta conjunta para erradicar este tipo de conductas en el fútbol internacional. "No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad. Necesitamos que todas las partes interesadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los culpables ", sostuvo.

En un posteo publicado en inglés y portugués, el titular de la entidad destacó las herramientas institucionales vigentes: "En la FIFA, a través de la Campaña Global contra el Racismo y el Panel de Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes".

Además, felicitó al árbitro François Letexier por activar el protocolo antirracismo durante el encuentro. "Felicito al árbitro por utilizar el gesto con el brazo para detener el partido y abordar la situación", afirmó.

Embed Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM — SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026

Infantino cerró con un mensaje contundente: "La FIFA y el fútbol muestran plena solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!".

>> Leer más: Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

La investigación de UEFA y la defensa de Benfica

Mientras tanto, la UEFA abrió un expediente donde analizará el material audiovisual y los descargos de las partes para determinar si corresponde avanzar con sanciones o si las pruebas resultan insuficientes tras el partido disputado en Lisboa.

En paralelo, Benfica defendió al joven argentino y difundió un video en sus canales oficiales. Según el club portugués, las imágenes muestran que la distancia entre los futbolistas imposibilitó que los jugadores del Real Madrid escucharan algún comentario ofensivo.

En la grabación se observa a Prestianni cubrirse la boca con la camiseta mientras intercambia palabras con Vinícius. Luego, el delantero brasileño se aleja para informar la situación al árbitro Letexier. En ese momento, los futbolistas del conjunto español se encontraban a varios metros, tras la celebración de un gol y mientras Vinícius recibía una tarjeta amarilla.

El club local sostuvo que ese dato contradice las afirmaciones de los jugadores visitantes que aseguraron haber presenciado el supuesto insulto.