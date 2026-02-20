Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Llevaba cocaína y marihuana en su ropa interior. Por el mismo delito y en la misma cárcel un agente penitenciario había sido imputado en enero pasado

La cárcel de avenida Francia al 5200. Un recluso que volvía de una salida autorizada intentó ingresar drogas.

Un recluso rosarino fue imputado por haber intentado ingresar drogas al regresar de una salida autorizada. Había ocurrido en la Unidad Penitenciaria Nº 6, cuando el interno fue descubierto con varios envoltorios fraccionados. El mes pasado un agente penitenciario del mismo penal había sido imputado por el mismo delito.

El interno imputado es Kevin Agustín A., de 19 años, quien está detenido en el marco de una causa iniciada cuando era menor de edad. En ese contexto la Justicia de Menores le había concedido el permiso para salidas del establecimiento.

El pasado 16 de febrero volvió a la cárcel de Francia al 4800 cuando, al requisarlo, los agentes penitenciarios descubrieron que intentaba ingresar distintas sustancias. El fiscal Alejandro Caron lo imputó por tenencia simple de estupefacientes.

Recluso imputado

Fue cerca de las 11 del 16 de enero que Kevin A. volvió a la Unidad Penitenciaria Nº 6 tras una salida transitoria y al ingresar fue descubierto por los agentes. Llevaba la droga en su bóxer: 51 envoltorios con cocaína y uno con marihuana.

Respecto de la cocaína, el peso total fue de 31 gramos. Mientras que la marihuana fue solo de 2 gramos y medio.

La apariencia de la cocaína fraccionada en dosis pequeñas evidencia que la sustancia estaba destinada a la comercialización dentro del penal. Sin embargo por ahora la investigación se acotó a la acusación por tenencia simple. La jueza Luciana Vallarela confirmó la prisión preventiva del joven por 60 días.

Un agente penitenciario con drogas

El mes pasado la Unidad Penitenciaria Nº 6 quedó bajo sospecha en otra causa por ingreso de drogas, pero en esa ocasión el imputado fue un agente penitenciario. Maximiliano Espinosa, de 47 años, quedó en prisión preventiva por 90 días.

El fiscal Diego Giro, de Microtráfico, lo acusó por haber intentado ingresar el 30 de diciembre pasado 100 gramos de cocaína y 235 gramos de marihuana. De acuerdo a la imputación, la sustancia estaba destinada a reclusos.

Espinosa llevaba la sustancia en un bolso, en el que también tenía cinco celulares, cables USB, adaptadores, tarjetas SIM y tres botellas de 50 ml de fernet. Tenía todo escondido cuidadosamente en una almohada, en una bolsa con yerba mate, un paquete de galletitas y un termno.