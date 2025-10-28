La Capital | Policiales | prófugos

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

El joven de 26 años fue mencionado durante una de las últimas audiencias imputativas sobre la barra brava de Central y la banda de Los Menores

28 de octubre 2025 · 11:36hs
El hincha canalla está entre los prófugos más buscados en la provincia.

Foto: Gobierno de Santa Fe.

El hincha canalla está entre los prófugos más buscados en la provincia.

El gobierno de Santa Fe fijó una nueva recompensa de 25 millones de pesos dentro de la lista de los diez prófugos más buscados en Santa Fe. La medida corresponde a un pedido de captura de la Fiscalía Regional de Rosario en referencia a Andrés "Plin" Acosta, vinculado a la barra brava de Central.

El Ministerio de Justicia y Seguridad publicó la foto y los datos personales del joven de 26 años a más de cuatro meses del requerimiento judicial y así rearmó la nómina de sospechosos peligrosos que aún no fueron detenidos. Los investigadores creen que tiene relación con una organización ilegal aliada a Los Menores, la banda que tomó el mando en la tribuna canalla tras el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo.

A partir de la firma de la resolución 3.135/25, el Poder Ejecutivo redefinió la lista oficial de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe. La nómina contaba con ocho integrantes hasta la semana anterior, cuando se sumó la imagen de Héctor Gallardo, un hombre de 54 años denunciado por un asesinato cometido hace más de tres años en Frontera. En ese caso también se fijó una recompensa de 25 millones de pesos.

¿Quién es Plin Acosta?

Andrés Raúl Acosta nació el 2 de junio de 1999. Si bien es oriundo de San José del Rincón, cerca de la ciudad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo identificó dentro de una investigación sobre la organización comandada por Fran Riquelme, un preso de alto perfil señalado como líder de una red de narcomenudeo en el noroeste de Rosario.

Plin tiene una orden de detención vigente desde el último 12 de junio. La solicitud surgió a raíz de un fuerte operativo vinculado a la causa de una asociación ilícita responsable de ataques contra escuelas y una comisaría de la ciudad en un presunto enfrentamiento con una célula de Los Monos. En particular, el fiscal Patricio Saldutti pidió el arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.

>> Leer más: Era uno de los prófugos más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda criminal

La figura del joven de 26 años trascendió hace poco más de un mes durante la imputación a Lautaro "Laucha" Ghiselli, jefe de la barra brava de Central. El MPA presentó fotos de ambos en el Gigante de Arroyito a la hora de definir cómo funciona uno de los principales núcleos de poder de Los Menores. El líder de esta última, Matías Gazzani, lleva más de un año y medio prófugo y es el más buscado en Santa Fe.

El último domicilio registrado por Acosta está en Empalme Graneros, uno de los sectores donde la banda de Riquelme supo hacerse fuerte a pesar de que el cabecilla estaba tras las rejas. No muy lejos de allí, la organización que tomó el control en la tribuna canalla empezó a ganar terreno en el negocio del narcomenudeo y a captar vendedores de drogas en los barrios 7 de Septiembre, Stella Maris, Emaús y La Bombacha.

La pista de la Operación M4 en Rosario

Plin quedó en la mira de la Justicia por el secuestro de tres armas de fuego de grueso calibre durante un operativo realizado el martes 10 de junio en el macrocentro rosarino. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) hizo 15 allanamientos ese día y anunció la captura de cuatro personas vinculadas a la venta de drogas, entre otros delitos atribuidos al clan Riquelme.

Armas

Uno de los domicilios apuntados por la Fiscalía en el marco de la denominada Operación M4 era un departamento en Rodríguez al 1000. En ese lugar encontraron tres carabinas Colt M4 y una pistola Glock calibre 9 milímetros.

La vivienda de alquiler temporario era el lugar donde vivía Acosta, pero los investigadores no lo hallaron cuando irrumpieron con orden judicial. En total, el procedimiento que incluyó allanamientos en Empalme Graneros y Ludueña concluyó con el secuestro de 14.127.200 pesos, 33 proyectiles de distinto calibre, 15 teléfonos celulares, dos computadoras portátiles, tres automóviles, una motocicleta y una máquina para contar billetes.

¿Cómo cobrar la recompensa?

El gobierno de Santa Fe ofreció 25 millones de pesos para detener a Plin Acosta. Para colaborar con la investigación hay que llamar al 911 o enviar un correo electrónico a [email protected]. Las autoridades garantizarán una declaración anónima para proteger a las personas que brinden datos relevantes sobre el paradero del sospechoso.

Por otra parte, los testigos pueden acudir a cualquiera de las siguientes sedes del MPA:

  • Fiscalía Regional 2: Sarmiento 2850, Rosario
  • Fiscalía Regional 1: avenida General Estanislao López 3302, Santa Fe
  • Fiscalía Regional 3: Alvear 675, Venado Tuerto
  • Fiscalía Regional 4: Iriondo 553, Reconquista
  • Fiscalía Regional 5: Necochea 44, Rafaela

Antes de cumplir con el pago, el Ministerio de Justicia y Seguridad requiere un informe del MPA y la Dirección Provincial de Protección de Testigos para confirmar la utilidad del testimonio. El dinero puede repartirse entre dos o más personas y se divide de acuerdo a la importancia de cada declaración.

¿Quiénes son los prófugos más buscados en Santa Fe?

  1. Matías Ignacio Gazzani. Recompensa de 70 millones de pesos
  2. Brian Walter Bilbao (50 millones de pesos)
  3. Vicente Matías Pignata (40 millones de pesos)
  4. Jesús Maximiliano Eusebio (35 millones de pesos)
  5. Facundo Nicolás Aguirre (35 millones de pesos)
  6. Fernando Sebastián Vázquez (30 millones de pesos)
  7. Alexis Emanuel "Chami" Mendoza (30 millones de pesos)
  8. Ramiro Gastón Escalante (25 millones de pesos)
  9. Héctor Argentino Gallardo (25 millones de pesos)
  10. Andrés Raúl "Plin" Acosta (25 millones de pesos)

La lista actualizada este lunes representa un presupuesto total de 365 millones de pesos como parte de los recursos que posee el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, está al frente de este equipo de trabajo en el que participan representantes del MPA, el Ministerio Público Fiscal (MPF), el Servicio Penitenciario, la Policía de Investigaciones (PDI), la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Inteligencia Criminal de la provincia.

En paralelo con este trabajo para dar con los prófugos más peligrosos, el gobierno también actualizó las recompensas para esclarecer 40 homicidios en investigación. En este caso, el Poder Ejecutivo estableció un pago de $16.000.000 para colaborar con el esclarecimiento de distintos crímenes cometidos en los últimos años, incluidas algunas causas que ya tienen personas imputadas y bajo prisión preventiva.

Noticias relacionadas
La zona de avenida Belgrano y Pellegrini donde fueron aprehendidos los jóvenes involucrados en el asalto en República de la Sexta. 

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La pareja detenida en la zona sur de Rosario

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el homicidio de Ismael Barboza en un kiosco de Biedma al 2800.

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Un menor imputado por la balacera al Heca. 

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Ver comentarios

Las más leídas

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Lo último

Tata Martino y el presente de Newells: Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor

Tata Martino y el presente de Newell's: "Cuanto más rápido nos saquemos este problema de encima, mucho mejor"

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos celulares a partir de noviembre

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

El ministro de Educación le respondió a Sadop y afirmó que "el gobierno tomó el compromiso de preservar el salario en términos de los índices inflación"

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó
LA CIUDAD

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Reforma laboral: Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización, dice Fisfe
POLITICA

Reforma laboral: "Sin consensos básicos, chocaremos con la judicialización", dice Fisfe

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos
Política

Comienza el escrutinio definitivo con la lupa sobre los votos nulos, que duplicaron a los blancos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

Fin de mandato: los nueve diputados de Santa Fe que dejan su banca en el Congreso

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: ¿Quién pide la renuncia de Cristina?

Grabois casi se va a las manos con Rial en un streaming: "¿Quién pide la renuncia de Cristina?"

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición
Ovación

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Maxi Rodríguez: Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición

Maxi Rodríguez: "Siempre que el club me necesite voy a estar a disposición"

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Gimnasia rítmica: desde Provincial a Misiones, junto a la selección argentina en el Sudamericano

Policiales
Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa
Policiales

Santa Fe sumó a un rosarino entre los prófugos más buscados: cuál es la nueva recompensa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Quemaduras con cigarrillo y cintazos: la imputaron por golpear a sus hijas en la casa

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Microtráfico de drogas en Funes: un presunto vendedor cayó a metros de un barrio privado

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

Cuatro detenidos en Belgrano y Pellegrini por un asalto en República de Sexta

La Ciudad
Paritaria docente e inflación: Goity dijo que se va a reconocer el descalce salarial
LA CIUDAD

Paritaria docente e inflación: Goity dijo que "se va a reconocer el descalce salarial"

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

Semana del Patrimonio: el teatro Astengo muestra sus secretos

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

El tiempo en Rosario: hasta cuando seguirá el frío en la ciudad

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Alarma por un incendio en el Depósito Judicial de zona sudoeste: qué pasó

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Voy a 190: el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones
Información General

"Voy a 190": el audio antes del trágico choque que dejó 9 muertos en Misiones

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario
Economía

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció irregularidades
Policiales

El fiscal Socca criticó a Edery y Schiappa Pietra y denunció "irregularidades"

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel
Información General

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista
Economía

Bajan las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco tras la victoria oficialista

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos
Policiales

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei