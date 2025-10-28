Rosario Gaming: capacitaciones para desarrollarse profesionalmente en videojuegos

Rosario Gaming es el nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario que busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos, la formación digital y las industrias creativas. Está destinado principalmente a jóvenes de entre 10 y 30 años, que representan más del 30% de la población local.
Como primer hito del programa, el miércoles 30 de octubre a las 17 tendrá lugar la actividad “Camino al éxito” en Puerto Joven (Av. Belgrano 950 B). Se trata de una jornada de capacitación gratuita para jóvenes gamers interesados en desarrollarse profesionalmente en el mundo de los e-sports y la industria del gaming. Interesados pueden inscribirse en este link.
La charla contará con invitados de primer nivel: Pablo Muñoz, director de Operaciones y Comunicación de WAP Esports, social media manager de eLiga Profesional de Fútbol (2025) y Conmebol eLibertadores (2023); Paolo Alamanni, manager de FC/FIFA de WAP Esports y director deportivo de la Liga Profesional de Fútbol (2025); y Aaron “Funky” Sterzer, jugador profesional de League of Legends (actualmente en Maze Gaming, Chile), campeón de Argentina Game Show 2023 y subcampeón de Liga Master Flow.
Rosario Gaming
Este programa, que se desarrollará hasta septiembre del 2026, busca convertirse en una política pública innovadora que integre la dimensión lúdica del gaming con su potencial educativo, profesional y económico. Es por esto que se estructura en tres líneas de acción.
Por un lado, el impulso estratégico: acciones orientadas a consolidar a Rosario como una ciudad líder en materia de cultura gamer, generando visibilidad, alianzas institucionales y eventos de alcance regional.
En segundo lugar, el fortalecimiento comunitario: desarrollo de espacios y actividades que promuevan la participación activa de jóvenes, fomentando el sentido de pertenencia, la diversidad y el acceso igualitario a tecnologías y contenidos.
El tercer eje es la proyección laboral y productiva: formación de habilidades técnicas y creativas, articulación con el ecosistema productivo digital, y generación de oportunidades de empleabilidad en la industria de los videojuegos y sectores afines.
En ese marco, el proyecto prevé talleres, torneos, espacios de capacitación, pasantías y un evento central en 2026. El objetivo es desarrollar talentos, generar oportunidades laborales y construir comunidad a través del gaming y la tecnología.
El programa
Esta jornada será el puntapié inicial del programa Rosario Gaming, que tendrá actividades a partir de octubre de 2025 e incluirá: charlas abiertas, masterclass y talleres formativos; espacios de entrenamiento y creación gamer; actividades vinculadas al streaming, la producción de contenido y la empleabilidad digital; convenios de pasantías con empresas del sector; y el primer evento gamer de la ciudad, que tendrá lugar durante dos días en 2026.
Este programa representa una apuesta estratégica de la ciudad para acompañar a las juventudes en sus intereses, lenguajes y trayectorias. “Rosario Gaming” articula políticas públicas de juventud, cultura, educación y tecnología, con foco en la inclusión, la innovación y el desarrollo profesional. La charla del 30 de octubre será el punto de partida de un recorrido que crecerá durante todo 2026, consolidando a Rosario como referente nacional en el universo gamer.