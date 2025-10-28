La Capital | Rosario

Rosario Gaming: capacitaciones para desarrollarse profesionalmente en videojuegos

La Municipalidad lanza un programa destinado a los jóvenes que quieran desarrollar su talento en el mundo gamer, con formación digital y fomento a las industrias creativas

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

28 de octubre 2025 · 06:30hs
El nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos

El nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos, la formación digital y las industrias creativas

Rosario Gaming es el nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario que busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos, la formación digital y las industrias creativas. Está destinado principalmente a jóvenes de entre 10 y 30 años, que representan más del 30% de la población local.

Como primer hito del programa, el miércoles 30 de octubre a las 17 tendrá lugar la actividad “Camino al éxito” en Puerto Joven (Av. Belgrano 950 B). Se trata de una jornada de capacitación gratuita para jóvenes gamers interesados en desarrollarse profesionalmente en el mundo de los e-sports y la industria del gaming. Interesados pueden inscribirse en este link.

La charla contará con invitados de primer nivel: Pablo Muñoz, director de Operaciones y Comunicación de WAP Esports, social media manager de eLiga Profesional de Fútbol (2025) y Conmebol eLibertadores (2023); Paolo Alamanni, manager de FC/FIFA de WAP Esports y director deportivo de la Liga Profesional de Fútbol (2025); y Aaron “Funky” Sterzer, jugador profesional de League of Legends (actualmente en Maze Gaming, Chile), campeón de Argentina Game Show 2023 y subcampeón de Liga Master Flow.

>>Leer más: Los videojuegos rosarinos muestran todo su potencial en el Fontanarrosa

Rosario Gaming

Este programa, que se desarrollará hasta septiembre del 2026, busca convertirse en una política pública innovadora que integre la dimensión lúdica del gaming con su potencial educativo, profesional y económico. Es por esto que se estructura en tres líneas de acción.

Por un lado, el impulso estratégico: acciones orientadas a consolidar a Rosario como una ciudad líder en materia de cultura gamer, generando visibilidad, alianzas institucionales y eventos de alcance regional.

En segundo lugar, el fortalecimiento comunitario: desarrollo de espacios y actividades que promuevan la participación activa de jóvenes, fomentando el sentido de pertenencia, la diversidad y el acceso igualitario a tecnologías y contenidos.

El tercer eje es la proyección laboral y productiva: formación de habilidades técnicas y creativas, articulación con el ecosistema productivo digital, y generación de oportunidades de empleabilidad en la industria de los videojuegos y sectores afines.

En ese marco, el proyecto prevé talleres, torneos, espacios de capacitación, pasantías y un evento central en 2026. El objetivo es desarrollar talentos, generar oportunidades laborales y construir comunidad a través del gaming y la tecnología.

>>Leer más: Gaming, una carrera en auge de la Universidad del Litoral

El programa

Esta jornada será el puntapié inicial del programa Rosario Gaming, que tendrá actividades a partir de octubre de 2025 e incluirá: charlas abiertas, masterclass y talleres formativos; espacios de entrenamiento y creación gamer; actividades vinculadas al streaming, la producción de contenido y la empleabilidad digital; convenios de pasantías con empresas del sector; y el primer evento gamer de la ciudad, que tendrá lugar durante dos días en 2026.

Este programa representa una apuesta estratégica de la ciudad para acompañar a las juventudes en sus intereses, lenguajes y trayectorias. “Rosario Gaming” articula políticas públicas de juventud, cultura, educación y tecnología, con foco en la inclusión, la innovación y el desarrollo profesional. La charla del 30 de octubre será el punto de partida de un recorrido que crecerá durante todo 2026, consolidando a Rosario como referente nacional en el universo gamer.

Noticias relacionadas
tras el batacazo de milei, el dolar blue se hundio en rosario

Tras el batacazo de Milei, el dólar blue se hundió en Rosario

Se viene una nueva edición del Startup Weekend en Rosario, en las instalaciones de Puerto Joven.

Para emprender en tecnología: llega Startup Weekend Rosario 2025

Emergentes vuelve al CEC

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Rosario vivirá una semana fresca y con vientos

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Lo último

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Los libertarios promediaron el 50 por ciento de los votos dentro de los bulevares y se consolidaron en diversos barrios. 
La Libertad Avanza se hizo fuerte en el centro y dominó el oeste y norte de Rosario

Por Lucas Ameriso

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Taxis: avanza en el Concejo la prórroga y la igualdad de chapas en Rosario

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 
La Ciudad

Lanzan programa para capacitar profesionalmente en videojuegos 

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe
Política

Romina Diez, el cuadro político libertario que potencia a los jóvenes en Santa Fe

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

El gurú rosarino del blue lanzó otra bomba con su pronóstico poselecciones

El gurú rosarino del blue lanzó otra "bomba" con su pronóstico poselecciones

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

El gobierno presentó su reforma laboral y lleva la firma de una diputada santafesina

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Reinaldo Wabeke, el viudo de Adelfa, se casó con un joven que conoció en la cárcel

Ovación
Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18
Ovación

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newells organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

Ajedrez: Newell's organizó la Copa Cultura AFA 25º Aniversario y se consagró en sub-18

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

El joven campeón argentino de judo que es sensación y lo guía un histórico olímpico

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Gustavo Lechner fue seleccionado a un curso Fifa para instructores de árbitros

Policiales
Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado
Policiales

Curiosa detención en la zona sur: cayó una pareja con drogas en un búnker que iba a ser desactivado

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Piden 25 años de cárcel para el acusado por el crimen de un joven ligado a Los Monos

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

La Ciudad
Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Toses de primavera: ¿Por qué los virus tardan tanto en irse?

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El tiempo en Rosario: se calma el viento, pero habrá nubes y posibles lloviznas

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

El CEC se convierte en escenario del arte emergente nacional

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de alto riesgo
Información General

Los peritos aseguran que Lourdes está en una situación de "alto riesgo"

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires
Información General

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que iban a Buenos Aires

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia
Información General

Jamaica espera la llegada del huracán más potente que sufrió en su historia

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU
Economía

Brasil sube su producción de soja mientras China deja de comprarle a EEUU

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana
Economía

Amazon planea despedir cerca de 30.000 empleados en una semana

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio
Policiales

Balacera al Heca: un adolescente fue imputado por tentativa de homicidio

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de 2.300 millones

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina
Economía

Barclays alerta sobre el riesgo de atraso cambiario en Argentina

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei
Economía

El dólar bajó fuerte y los bonos subieron tras el triunfo de Milei

Trump felicitó a Milei: Nuestra confianza en él quedó justificada
Política

Trump felicitó a Milei: "Nuestra confianza en él quedó justificada"

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos
Política

Santa Fe: casi el 40 % no fue a votar y los votos nulos duplicaron a los blancos

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo
Información General

Elecciones: cómo justificar tu ausencia si no fuiste a votar este domingo

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe
Política

Aleart cree que bajar la violencia fue clave para el triunfo de Milei en Santa Fe

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo
LA CIUDAD

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: Milei puede tener un mandato tranquilo
POLITICA

Mayoraz celebró el apoyo a LLA: "Milei puede tener un mandato tranquilo"

Pellegrini: Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei
Política

Pellegrini: "Los santafesinos volvieron a acompañar el modelo de Milei"

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: Fue una elección muy difícil
Política

Pullaro y el resultado de Provincias Unidas: "Fue una elección muy difícil"