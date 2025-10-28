Rosario Gaming: capacitaciones para desarrollarse profesionalmente en videojuegos

La Municipalidad lanza un programa destinado a los jóvenes que quieran desarrollar su talento en el mundo gamer, con formación digital y fomento a las industrias creativas

El nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos, la formación digital y las industrias creativas

Rosario Gaming es el nuevo programa impulsado por la Municipalidad de Rosario que busca potenciar y consolidar en la ciudad la cultura de los videojuegos , la formación digital y las industrias creativas . Está destinado principalmente a jóvenes de entre 10 y 30 años , que representan más del 30% de la población local.

Como primer hito del programa, el miércoles 30 de octubre a las 17 tendrá lugar la actividad “Camino al éxito” en Puerto Joven (Av. Belgrano 950 B) . Se trata de una jornada de capacitación gratuita para jóvenes gamers interesados en desarrollarse profesionalmente en el mundo de los e-sports y la industria del gaming . Interesados pueden inscribirse en este link .

La charla contará con invitados de primer nivel : Pablo Muñoz , director de Operaciones y Comunicación de WAP Esports , social media manager de eLiga Profesional de Fútbol (2025) y Conmebol eLibertadores (2023) ; Paolo Alamanni , manager de FC/FIFA de WAP Esports y director deportivo de la Liga Profesional de Fútbol (2025) ; y Aaron “Funky” Sterzer , jugador profesional de League of Legends (actualmente en Maze Gaming, Chile ), campeón de Argentina Game Show 2023 y subcampeón de Liga Master Flow .

Rosario Gaming

Este programa, que se desarrollará hasta septiembre del 2026, busca convertirse en una política pública innovadora que integre la dimensión lúdica del gaming con su potencial educativo, profesional y económico. Es por esto que se estructura en tres líneas de acción.

Por un lado, el impulso estratégico: acciones orientadas a consolidar a Rosario como una ciudad líder en materia de cultura gamer, generando visibilidad, alianzas institucionales y eventos de alcance regional.

En segundo lugar, el fortalecimiento comunitario: desarrollo de espacios y actividades que promuevan la participación activa de jóvenes, fomentando el sentido de pertenencia, la diversidad y el acceso igualitario a tecnologías y contenidos.

El tercer eje es la proyección laboral y productiva: formación de habilidades técnicas y creativas, articulación con el ecosistema productivo digital, y generación de oportunidades de empleabilidad en la industria de los videojuegos y sectores afines.

En ese marco, el proyecto prevé talleres, torneos, espacios de capacitación, pasantías y un evento central en 2026. El objetivo es desarrollar talentos, generar oportunidades laborales y construir comunidad a través del gaming y la tecnología.

El programa

Esta jornada será el puntapié inicial del programa Rosario Gaming, que tendrá actividades a partir de octubre de 2025 e incluirá: charlas abiertas, masterclass y talleres formativos; espacios de entrenamiento y creación gamer; actividades vinculadas al streaming, la producción de contenido y la empleabilidad digital; convenios de pasantías con empresas del sector; y el primer evento gamer de la ciudad, que tendrá lugar durante dos días en 2026.

Este programa representa una apuesta estratégica de la ciudad para acompañar a las juventudes en sus intereses, lenguajes y trayectorias. “Rosario Gaming” articula políticas públicas de juventud, cultura, educación y tecnología, con foco en la inclusión, la innovación y el desarrollo profesional. La charla del 30 de octubre será el punto de partida de un recorrido que crecerá durante todo 2026, consolidando a Rosario como referente nacional en el universo gamer.